El ejército de Estados Unidos anunció el viernes que había disparado contra una embarcación con bandera de Palaos que intentaba violar el bloqueo que Washington impuso hace varios meses a los puertos iraníes.

El Mando Central (CENTCOM), que supervisa a las fuerzas norteamericanas en Oriente Medio, informó que una aeronave disparó el jueves "municiones de precisión" contra la popa de la nave comercial Pacific Archer.

VEA TAMBIÉN Régimen iraní arrestó y torturó a periodista que alertó de la inminente ejecución de dos manifestantes o

"La propulsión de la nave fue inhabilitada y la tripulación civil no sufrió daños", según la declaración de CENTCOM, destacando que el incidente ocurrió en el golfo de Omán.

El Pacific Archer había dejado el puerto iraní de Bandar Abás en el estrecho de Ormuz, según el texto.

CENTCOM dijo que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", que ha dejado seis barcos fuera de servicio y ha desviado otros 158.

Estados Unidos inició este bloqueo a los puertos de Irán a mediados de julio después del colapso de un acuerdo con Irán.

Teherán advirtió el lunes que recurriría a todos los medios a su disposición para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos impone a sus puertos, lo que agrava la situación económica del país.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el régimen de Irán el pasado 28 de febrero, los cuales resultaron en la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

VEA TAMBIÉN Este es el atroz castigo que recibió una cantante iraní por hacer una presentación sin velo o

En respuesta, la República Islámica lanzó andanadas de misiles contra los Estados del Golfo e Israel.

Desde entonces Estados Unidos se encuentra en guerra con Irán. Los ataques han disminuido pero persisten las medidas de bloqueos que abarcan el estratégico Estrecho de Ormuz.