Ya se jugó la mitad de partidos de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), temporada 2026/2027.

La tabla de posiciones tiene a Caribes de Anzoátegui en el primer lugar, con 16 victorias y nueve derrotas en 25 encuentros.

Sin embargo, Leones del Caracas (puesto 2) y Tigres de Aragua (puesto 3) le siguen de cerca, ambos con récord de 17 triunfos y 11 reveses.

En la cuarta posición aparecen los Cardenales de Lara, con 13 victorias y 13 derrotas, seguidos por los Navegantes del Magallanes (puesto 5), que acumulan 13 triunfos y 14 caídas.

Por su parte, los Tiburones de La Guaira ocupan el sexto puesto con balance de 12-15, mientras que Bravos de Margarita se ubica séptimo con 12 victorias y 16 derrotas.

En el último lugar (8) de la clasificación están las Águilas del Zulia, con nueve triunfos y 20 derrotas en 29 compromisos.

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

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Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la ronda del comodín, a un máximo de dos juegos.

Las 'novenas' clasificadas a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.