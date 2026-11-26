El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inauguró un nuevo establecimiento penitenciario en el departamento de La Guajira, calificándolo como "la primera megacárcel" de su administración.

La obra, que representa una inversión de $362.974 millones de pesos colombianos, busca ampliar la capacidad del sistema carcelario del país y reforzar los controles de seguridad.

El complejo penitenciario cuenta con capacidad proyectada para 1.722 personas privadas de la libertad, distribuidas en 476 celdas y aproximadamente 36.000 metros cuadrados de construcción.

Según informó el mandatario, la construcción comenzó en 2021 y estuvo paralizada durante los últimos cuatro años antes de su culminación.

"¡SE ACABÓ LA ÉPOCA EN LA QUE LAS CÁRCELES ERAN OFICINAS DEL CRIMEN!", afirmó De La Espriella durante el acto de inauguración.

Como primera decisión tras la inauguración, el presidente anunció que ha ordenado reforzar los controles para impedir que desde los establecimientos penitenciarios se continúen ordenando extorsiones, amenazas y otras actividades criminales.

El mandatario advirtió que los funcionarios que faciliten prácticas delictivas desde las prisiones "tendrán que responder ante la justicia". Esta declaración se enmarca en una política de endurecimiento del control estatal sobre el sistema penitenciario colombiano.

Asimismo, De la Espriella enfatizó que en su gobierno se garantizarán "condiciones dignas de reclusión, respeto por los derechos humanos y absoluta rigurosidad en la custodia y la vigilancia".

El presidente concluyó su anuncio afirmando que "LAS CÁRCELES DE COLOMBIA ESTARÁN BAJO EL CONTROL DEL ESTADO Y NO DE LOS DELINCUENTES".

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La nueva infraestructura penitenciaria está concebida para estar entre las más modernas y seguras de Colombia, según las declaraciones oficiales. La obra permitirá ampliar la capacidad penitenciaria nacional, fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del presidente, donde destacó que esta inauguración forma parte de lo que denomina "Patria Milagro", su proyecto de gobierno.