Torneos producirá la Copa Libertadores y Sudamericana entre 2027 y 2030 tras adjudicarse licitación de CONMEBOL

La industria de las transmisiones deportivas en América Latina tiene un nuevo capítulo que refuerza el liderazgo continental de una productora con amplia trayectoria.

La compañía audiovisual Torneos se adjudicó la licitación oficial de la CONMEBOL para la producción televisiva de las próximas ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante el periodo comprendido entre 2027 y 2030.

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Este histórico acuerdo de cuatro años fortalece la alianza de larga data entre la productora y el máximo organismo del fútbol sudamericano.

La adjudicación garantiza que Torneos será responsable de generar la señal oficial en los seis mercados más determinantes de la región: Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.

El respaldo de CONMEBOL representa el reconocimiento al despliegue técnico y la calidad de producción demostrada por la firma en los torneos más relevantes del continente.

Torneos ya ejerció como Host Broadcaster de las recientes finales continentales y de las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, consolidando su experiencia en eventos de máximo nivel competitivo.

A nivel global, la credencial de Torneos viene avalada por la propia FIFA. La compañía participó en la transmisión del Mundial de Clubes 2025 y asumirá la producción de los 104 partidos para el territorio latinoamericano durante la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá del ámbito continental, la presencia de Torneos constituye la columna vertebral del consumo futbolístico cotidiano en la región.

Torneos también es una firma reconocida por producir la señal televisiva de los torneos locales más competitivos del continente, incluyendo la Liga BetPlay en Colombia, la Liga Profesional en Argentina y la Liga 1 de Perú.

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Esta adjudicación hasta 2030 consolida la posición de la productora como el referente absoluto en la transmisión de espectáculos deportivos en toda Sudamérica.

Este contrato garantiza continuidad y estabilidad en la producción de las dos competiciones de clubes más importantes del fútbol sudamericano durante los próximos seis años.

Con esta decisión, CONMEBOL apuesta por mantener los estándares de calidad en la transmisión de sus torneos emblemáticos, asegurando que millones de aficionados en toda la región puedan disfrutar de la máxima calidad técnica en cada partido de la Libertadores y Sudamericana hasta el final de la década.