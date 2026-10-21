NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Conmebol

Torneos producirá la Copa Libertadores y Sudamericana entre 2027 y 2030 tras adjudicarse licitación de CONMEBOL

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Este histórico acuerdo de cuatro años fortalece la alianza de larga data entre la productora y el máximo organismo del fútbol sudamericano.

La industria de las transmisiones deportivas en América Latina tiene un nuevo capítulo que refuerza el liderazgo continental de una productora con amplia trayectoria.

La compañía audiovisual Torneos se adjudicó la licitación oficial de la CONMEBOL para la producción televisiva de las próximas ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante el periodo comprendido entre 2027 y 2030.

o

Este histórico acuerdo de cuatro años fortalece la alianza de larga data entre la productora y el máximo organismo del fútbol sudamericano.

La adjudicación garantiza que Torneos será responsable de generar la señal oficial en los seis mercados más determinantes de la región: Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.

El respaldo de CONMEBOL representa el reconocimiento al despliegue técnico y la calidad de producción demostrada por la firma en los torneos más relevantes del continente.

Torneos ya ejerció como Host Broadcaster de las recientes finales continentales y de las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, consolidando su experiencia en eventos de máximo nivel competitivo.

A nivel global, la credencial de Torneos viene avalada por la propia FIFA. La compañía participó en la transmisión del Mundial de Clubes 2025 y asumirá la producción de los 104 partidos para el territorio latinoamericano durante la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá del ámbito continental, la presencia de Torneos constituye la columna vertebral del consumo futbolístico cotidiano en la región.

Torneos también es una firma reconocida por producir la señal televisiva de los torneos locales más competitivos del continente, incluyendo la Liga BetPlay en Colombia, la Liga Profesional en Argentina y la Liga 1 de Perú.

o

Esta adjudicación hasta 2030 consolida la posición de la productora como el referente absoluto en la transmisión de espectáculos deportivos en toda Sudamérica.

Este contrato garantiza continuidad y estabilidad en la producción de las dos competiciones de clubes más importantes del fútbol sudamericano durante los próximos seis años.

Con esta decisión, CONMEBOL apuesta por mantener los estándares de calidad en la transmisión de sus torneos emblemáticos, asegurando que millones de aficionados en toda la región puedan disfrutar de la máxima calidad técnica en cada partido de la Libertadores y Sudamericana hasta el final de la década.

Temas relacionados:

Conmebol

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Exilio dorado para Diosdado Cabello? Continúan misteriosos vuelos entre Caracas y Estambul

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Inesperado giro: la Federación Portuguesa de Fútbol abre expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo

Foto referencia | EFE
Tenista

Tenista serbio fue suspendido hasta 2050 por dirigir una "red corrupta" para arreglar partidos

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente chocarán en el ring en una pelea que tardó años en hacerse realidad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estudiantes y trabajadores de un liceo en Barinas reciben atención médica - Fotos: X
Barinas

Emergencia en un liceo de Barinas: 54 personas requirieron atención médica

El papa León XIV. (AFP)
Perú

La presidente de Perú asegura que la visita del papa a Sudamérica podría tener cambios tras cirugía para extirparle un tumor en el pulmón

decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta-Foto: Stock Camva
Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía de Colombia decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta de SPEC LNG

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán - Foto: EFE
Irán

"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios": el régimen de Irán propone una tregua de siete días para reabrir Ormuz

Una de las imágenes que dejó el encuentro entre Delcy RodrÍguez y Donald Trump- EFE
Delcy Rodríguez

Revelan más imágenes del encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York: la inédita escena que dejó la reunión

Acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia - Foto: EFE
Groenlandia

Estados Unidos construirá dos nuevas bases militares en el sur y el este de Groenlandia tras acuerdo con Dinamarca

Cilia Flores | Foto: AFP
Cilia Flores

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023