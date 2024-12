El inglés de Luis Díaz quedó registrado en emotivo video del Liverpool con un niño fan del equipo

El futbolista colombiano Luis Díaz, quien juega como delantero en el Liverpool de Inglaterra, sorprendió a sus seguidores hablando inglés en un emotivo video que compartió el club y en el que se ve interactuando con un pequeño fanático.

Díaz apareció en un pequeño fragmento del audiovisual que cuenta la historia de Isaac, un pequeño hincha de los Reds, quien es sobreviviente de varias enfermedades y actualmente padece una discapacidad.

Según la descripción del video, los jugadores Mohamed Salah y Virgil van Dijk se enteran de la existencia del menor y decidieron ir a buscarlo a su escuela para conocerlo y posteriormente llevarlo a las instalaciones del equipo.

"El Kopite cantor de seis años que nos cautivó. Así es como Virgil van Dijk y Mo Salah sorprendieron a Isaac en su escuela y se aseguraron de que creara recuerdos inolvidables", describió el Liverpool.

Una vez en el sitio, el niño logra identificar sin ayuda de nadie a varios de los integrantes del plantel, entre ellos a Lucho, a quien saluda con un apretón de manos. "¡Hi, Díaz!", dijo.

Ante el saludo en inglés, el futbolista respondió de la misma manera y fluidamente dijo: “'Nice to meet you, ¿you Ok?' (gusto en conocerte, ¿estás bien?)”.

Posteriormente, el guajiro siguió la conversación preguntando al pequeño: “'¿How are you (¿cómo estás?'), a lo cual, el niño respondió 'Good (bien)' y el colombiano le dijo 'Good, nice (bien, me agrada)'”.

Tras su breve interacción con Lucho, el pequeño Isaac continúa saludando a los demás jugadores y al técnico, Arne Slot.

El video, que dura 10 minutos y 4 segundos, termina con la invitación del niño a un partido del Liverpool para que ingrese al campo de juego de la mano de Salah y de van Dijk.

El video recibió decenas de comentarios de los internautas, quienes se destacaron la acción del equipo. “Me emocioné viéndolo, por eso siempre soy fanático del Liverpool. No es solo un equipo de fútbol, es un club hermoso con una historia increíble. Cuando entras en la atmósfera mágica de Anfield, puedes sentirlo”, comentó un usuario.

Mientras que otro escribió: “Como padre de un niño que tiene una condición genética y que ha enfrentado muchas batallas similares con operaciones y medicamentos, estas cosas realmente marcan una diferencia”.

“Recuerdo que Aston Villa hizo algo similar hace años cuando organizaron que mi hijo conociera a Micah Richarfs antes del partido y le regalaron una camiseta autografiada, etc. Todavía habla de ese día y tiene el balón autografiado por el equipo. ¡Estas cosas tienen un gran impacto: ¡un día de planificación, pero toda una vida de recuerdos! ¡Bien hecho Liverpool, este video es realmente inmenso!”, precisó.