En medio de una investigación por doping, un reconocido tenista denunció ser víctima de racismo

El reconocido tenista sueco Mikael Ymer, de 25 años, sorprendió al mundo hace tiempo tras ser suspendido sin poder competir durante 18 meses luego de conocerse que se saltó tres controles de antidopaje sin dar señales de su paradero.

Tras esa polémica, el tenista decidió dar un paso al costado y anunció su retiro a los 24 años, sin embargo, en medio de la investigación de su caso por saltarse los controles antidoping, el deportista realizó unas duras acusaciones.

Ymer, afirmó que las medidas tomadas en su contra se debieron a un tema de racismo y que dos días antes de ser sancionado tuvo una fuerte discusión con un alto miembro de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En unos tweet, que luego se eliminaron porque le suspendieron la cuenta, el tenista señaló que “otro jugador dentro del top 40 se ausentó en tres ocasiones y no pasó nada. Alegó que el teléfono de su hotel estaba estropeado y por eso no escuchó las llamadas, pero ahí no han visto negligencia, a pesar de que tenemos la responsabilidad de estar localizables”.

Ymer recalcó que se alegra de que ese deportista no tuvo que pasar por eso, pero “no me pueden mirar a la cara y decirme que esto no es una cuestión racial”.

Mikael Ymer fue sancionado para permanecer un año y medio fuera de las canchas luego de que, según una investigación, se saltara los controles antidopaje, ante esto el tenista comentó que su caso se resolvió siendo absuelto por lo que no entiende por qué fue sancionado por un tema que ya estaba solucionado.

“En enero de 2022, la ITF me acusó de una posible infracción de las normas antidopaje por haber fallado tres intentos de control fuera de competición en un período de 12 meses. Luché contra ese cargo en una audiencia y fui absuelto por un tribunal independiente de 3 árbitros en junio de 2022”, puntualizó.

El deportista añadió: “La ITF apeló esa decisión a pesar de que los árbitros independientes que me absolvieron fueron designados según sus propias reglas”.

Tras ser inhabilitado, Ymer comentó que “nunca he usado ni he sido acusado de usar sustancias prohibidas. Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón el hecho de que no siento que se haya cometido la tercera ofensa, considero injusta su decisión de juzgarme nueva y posteriormente declararme culpable. Además de eso, me resulta difícil comprender que encontraron una suspensión de 18 meses como un castigo justo”.

Mikael Ymer logró posicionarse dentro del mundo del tenis con tan solo 18 años cuando recibió un wild card para poder participar en el ATP 250 de Estocolmo en 2016 y fue allí donde se convirtió en el foco principal del mundo tras vencer a Fernando Verdasco.