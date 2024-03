Esta sería la camiseta que usará el Barcelona con marca de ‘Karol G’ para enfrentar al Real

Varios medios deportivos, entre ellos Sport, así como cuentas de fanáticos de la cantante colombiana Karol G, publicaron imágenes de la que sería la camiseta con la que el Barcelona enfrentará al Real Madrid en el próximo partido entre ambos conjuntos.

Sport precisó que, tras el acuerdo de patrocinio con Spotify, el club ha hecho varias colaboraciones poniendo logos de algunos artistas, todos reconocidos mundialmente, en su indumentaria.

La última colaboración, en este sentido, es con Karol G que tiene más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify.

De esta manera la firma de Karol G, por cuenta del acuerdo, estará plasmada en la camiseta que el Barcelona use, el próximo 21 de abril, ante el Real Madrid en el denominado Clásico del fútbol español.

La camiseta llevará el logo del corazón de espinas, un tatuaje en el brazo de Karol G que se hizo viral en redes sociales.

“El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, precisó la artista sobre el tatuaje hace un par de años.