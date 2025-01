En pleno partido de fútbol profesional, una discusión terminó en puños entre un jugador y el árbitro central

Una trifulca se presentó en la segunda división del fútbol de Honduras. Durante el partido entre Atlético San Juanmeño y Juventus, una discusión se calentó a tal punto que terminó en golpes y no se escapó ni el árbitro central.

El jugador Santos Flores del Atlético Sanjuaneño de la Liga de Ascenso y el árbitro Pedro Rivera fueron los principales protagonistas de la pelea, que está dando de qué hablar en el país centroamericano.

En los videos que están circulando en redes sociales, se observa como ambos se van a los golpes uno contra uno después de que Rivera expulsara a Santos Flores. La decisión no le gustó al joven jugador que le protestó al juez y procedió a la violencia.

Posterior a este acto bochornoso, los protagonistas de la pelea dieron sus versiones ante los medios de comunicación locales de lo ocurrido.

El jugador aseveró que hubo palabras racistas por parte del árbitro, además de malas decisiones desde el ámbito disciplinario en contra de Sanjuaneño que desató las discusiones.

“El central de la Juve me dice: “jugá, güiro estúpido, ¿por qué me estás escupiendo”. Luego se levanta rápido y me empuja la cabeza, en el video se puede ver claramente. Yo no lo estoy escupiendo. Entonces, viene el árbitro y me saca la roja. Tras la roja, me dice: “Andate a la verga, mucho estás jodiendo”. Le respondo: “¿Cómo me dijiste?”. Lo encaré pero me dijo: “Salite a la verga, negro pendejo, vos ni jugar podés”, comentó Santos Flores.

“Luego me le encaré más, me le acerqué, él me encara y me manda el bombazo (golpe), yo lo esquivo y le mando uno también, no soy piñata de nadie, yo me defendí y ahí empezó todo el problema”, añadió.

Por su parte, el juez Rivera pidió disculpas por su reacción, pero aseveró que se defendió al ver que nadie del banco ni en la cancha detenía al joven futbolista: “Yo nunca me imaginé que un jugador de Segunda División fuera a reaccionar de esa manera, se supone que son profesionales, no es posible que puedan actuar de esa manera”.

Video de la pelea entre el jugador y el árbitro en pleno partido de la segunda división del fútbol Honduras