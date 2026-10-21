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La Vinotinto

¡Épica remontada vinotinto!: Venezuela le ganó a Zambia en el Mundial Sub-17 femenino con este golazo de chilena en el minuto 100

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela / Gol de chilena de jugadora de la Vinotinto sub-17 en el Mundial de la FIFA femenino en Marruecos - Fotos: Pexels / X
Bandera de Venezuela / Gol de chilena de jugadora de la Vinotinto sub-17 en el Mundial de la FIFA femenino en Marruecos - Fotos: Pexels / X
Con este resultado, Venezuela mantiene sus aspiraciones de avanzar en el torneo mundialista que se disputa en Marruecos.

La selección femenina Sub-17 de Venezuela protagonizó una remontada memorable al derrotar 3-2 a Zambia en la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

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El desenlace llegó en el minuto 100, cuando la jugadora Andrea Suárez anotó un espectacular gol de chilena para asegurar el triunfo de la Vinotinto.

El conjunto africano tomó ventaja apenas a los cuatro minutos, gracias a la anotación de Mofya.

No obstante, la Vinotinto reaccionó rápidamente y consiguió el empate al minuto 13 por medio de Ojeda.

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En el segundo tiempo, Zambia volvió a adelantarse en el marcador con el tanto de Phiri, al minuto 54.

Nueve minutos después, la respuesta venezolana llegó, cuando Durán marcó el 2-2 y devolvió la esperanza al cuadro 'hermano de la espuma, garzas y rosas'.

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La épica remontada llegó antes de los tres pitazos finales cuando Suárez efectuó una espectacular chilena al minuto 100 que terminó en el fondo de la red y desató la "locura" venezolana.

Con este resultado, Venezuela sumó una importante victoria en la fase de grupos y mantiene sus aspiraciones de avanzar en el torneo mundialista que se disputa en Marruecos.

El próximo desafío de la selección venezolana será ante Japón, el sábado 24 de octubre, en la tercera jornada del evento deportivo.

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