NTN24
Sábado, 07 de noviembre de 2026
Sábado, 07 de noviembre de 2026
Colombia

Operación Ópalo dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades de Colombia: "Tienen los días contados", advirtió De la Espriella

noviembre 7, 2026
Por: Saúl Montes
Según el jefe de Estado colombiano, del total de las capturas, 81 fueron por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció los contundentes resultados de la Operación Ópalo, liderada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, la Fuerza Aérea y otras autoridades del país.

o

En un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la diligencia dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país.

Según el jefe de Estado colombiano, del total de las capturas, 81 fueron por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos conexos, tras 29 diligencias de allanamiento.

“Este contundente resultado golpeó al Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños, Los Satanás y otras organizaciones criminales. En La Guajira también cayeron alias ‘Chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas”, detalló.

o

Por otro lado, el mandatario puntualizó que en el operativo fue capturado un presunto extorsionista señalado de intimidar al sector transportador en Casanare y de estar vinculado con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal.

“Felicito a nuestros policías, integrantes de la Fuerza Aérea y a todas las autoridades que participaron en esta operación”, añadió.

Finalmente, De la Espriella lanzó una contundente advertencia a los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales: “Tienen los días contados. Los vamos a perseguir hasta acabar con ustedes como el cáncer que son”.

Temas relacionados:

Colombia

Operación

Criminales

Delincuencia

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Tren de Aragua termina siendo una especie de conejillo de indias para EEUU”: Ronna Rísquez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primeros cambios en la Administración Trump por resultados en elecciones de medio término en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"Directamente controlada y vigilada por Diosdado Cabello": Diego Casanova sobre cárcel del Rodeo I en Venezuela

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"No están solos, libertad para todos los presos políticos": lo que dijo María Corina en El Rodeo I

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Abelardo de la Espriella - Foto EFE/ Alias Araña - Foto captura de video X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

¡Fuera del país! Esta es la contundente cifra de extradiciones y expulsiones de De la Espriella

Miembros del Tren de Aragua | Foto: EFE
El Tren de Aragua

“El Tren de Aragua termina siendo una especie de conejillo de indias para EEUU”: Ronna Rísquez

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro/ Ejército de Colombia - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Fin de la "Paz Total" y las gabelas para criminales: así es la Ley de Sometimiento de Abelardo de la Espriella

Más de Judicial

Ver más
Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe.
Miguel Uribe Turbay

Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín - Foto: EFE
Medellín

Juez revocó prisión domiciliaria para hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín: irá a un centro carcelario por presunta corrupción

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos por torturas ante tribunal de Nueva York

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega y Rosario Murillo buscarían crear el cargo de “designado presidencial” - Foto: AFP
Régimen de Nicaragua

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar

Aún no hay ganador: polémica en el recuento de votos de María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez

Operaciones de Colombia y EEUU contra el crimen trasnacional - Foto: captura videos
Operaciones

Con contundencia y éxito: Así avanzan duros golpes conjuntos de EE. UU. y Colombia contra el crimen

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primeras imágenes en prisión del hombre que amenazó a la primera dama de Colombia - Inpec
Abelardo de la Espriella

Rapado y esposado: se conocen las primeras imágenes en prisión del hombre que amenazó a la primera dama de Colombia

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio-Foto: EFE
Relaciones bilaterales

Colombia y Estados Unidos afianzan su alianza estratégica tras llamada entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: ¿de qué hablaron en su reciente conversación?

Foto: Chino y Nacho "Radio Venezuela: Fresco"
Chyno y Nacho

Chino y Nacho lanzan "Radio Venezuela: Fresco", el nuevo álbum que sorprendió por sus colaboraciones: así suena

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023