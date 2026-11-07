Operación Ópalo dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades de Colombia: "Tienen los días contados", advirtió De la Espriella
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció los contundentes resultados de la Operación Ópalo, liderada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, la Fuerza Aérea y otras autoridades del país.
En un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la diligencia dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país.
Según el jefe de Estado colombiano, del total de las capturas, 81 fueron por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos conexos, tras 29 diligencias de allanamiento.
“Este contundente resultado golpeó al Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños, Los Satanás y otras organizaciones criminales. En La Guajira también cayeron alias ‘Chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas”, detalló.
Por otro lado, el mandatario puntualizó que en el operativo fue capturado un presunto extorsionista señalado de intimidar al sector transportador en Casanare y de estar vinculado con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal.
“Felicito a nuestros policías, integrantes de la Fuerza Aérea y a todas las autoridades que participaron en esta operación”, añadió.
Finalmente, De la Espriella lanzó una contundente advertencia a los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales: “Tienen los días contados. Los vamos a perseguir hasta acabar con ustedes como el cáncer que son”.