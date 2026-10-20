NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Cristiano Ronaldo

¿La carrera por los 1.000 goles empieza a poner nervioso a Cristiano Ronaldo?: así fue el penalti que falló 'el bicho' ante el Neom Sports Club

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto de referencia: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto de referencia: EFE
Hasta el momento, el astro portugués lleva 981 goles.

Este martes 20 de octubre, el experimentado delantero portugués, Cristiano Ronaldo, protagonizó una 'noche para el olvido' en la Saudi Pro League.

o

El luso, atacante del Al Nassr, falló un penal en el tiempo añadido del primer tiempo y desperdició otras ocasiones claras.

A pesar de esto, su equipo se impuso 1-0 al Neom Sports Club en el Al-Awwal Park de Riad con un tanto de João Félix.

o

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en la carrera por los mil goles:

Hasta el momento, Ronaldo y Messi continúan vigentes en el fútbol mundial, protagonizando una de las rivalidades más legendarias de la historia.

Si bien ambos convirtieron una enorme cantidad de goles a lo largo de sus carreras, la batalla goleadora quizá sea la última que se disputarán estas dos superestrellas del balompié mundial.

o

Hasta el momento, el portugués lleva 981 goles, mientras el argentino cuenta con 936. La diferencia entre 'CR7' y 'Leo' es de 45 goles.

De esta manera, muchos fanáticos del fútbol se preguntan: ¿quién llegará a la histórica cifra de los 1000 tantos?

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Gol

Penalti

Fallo

Messi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

"Que el mundo entero lo vea": Machado envió contundente mensaje en apoyo a las movilizaciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
estadio Azteca previo a un juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers-Foto: EFE
NFL

Hito para la NFL fuera de EE. UU.: el primer 'Sunday Night Football' internacional agota boletería en México

Futbolista Erling Haaland | Foto: AFP
Erling Haaland

El mensaje de Erling Haaland tras la sanción al Manchester City por infracciones financieras

Brighton, equipo de la Premier League / FOTO: AFP
Premier League

¿El gol Puskas? Joven sudamericano da de qué hablar en la Premier League con un golazo desde la mitad de la cancha

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fito Páez - EFE
Fito Páez

Fito Páez frenó su show y estalló contra la seguridad: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra”

estadio Azteca previo a un juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers-Foto: EFE
NFL

Hito para la NFL fuera de EE. UU.: el primer 'Sunday Night Football' internacional agota boletería en México

Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
Aerolíneas

Colombia y Venezuela amplían su integración aérea con vuelos entre Maracaibo, La Guajira y el Valle del Cauca

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Protestas universitarias en contra de Javier Milei: se reportaron 31 detenidos y ocho policías heridos

María Corina Machado, celebra su cumpleaños, en medio de su anhelado deseo de regresar a su país - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: AFP
Elecciones en Venezuela

Trump responde a pregunta sobre hipotética contienda electoral entre Machado y Rodríguez

Plaza San Francisco en Quito- CANVA
Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023