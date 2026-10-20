¿La carrera por los 1.000 goles empieza a poner nervioso a Cristiano Ronaldo?: así fue el penalti que falló 'el bicho' ante el Neom Sports Club

Este martes 20 de octubre, el experimentado delantero portugués, Cristiano Ronaldo, protagonizó una 'noche para el olvido' en la Saudi Pro League.

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El luso, atacante del Al Nassr, falló un penal en el tiempo añadido del primer tiempo y desperdició otras ocasiones claras.

A pesar de esto, su equipo se impuso 1-0 al Neom Sports Club en el Al-Awwal Park de Riad con un tanto de João Félix.

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Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en la carrera por los mil goles:

Hasta el momento, Ronaldo y Messi continúan vigentes en el fútbol mundial, protagonizando una de las rivalidades más legendarias de la historia.

Si bien ambos convirtieron una enorme cantidad de goles a lo largo de sus carreras, la batalla goleadora quizá sea la última que se disputarán estas dos superestrellas del balompié mundial.

Hasta el momento, el portugués lleva 981 goles, mientras el argentino cuenta con 936. La diferencia entre 'CR7' y 'Leo' es de 45 goles.

De esta manera, muchos fanáticos del fútbol se preguntan: ¿quién llegará a la histórica cifra de los 1000 tantos?