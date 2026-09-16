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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Inter de Miami

"Se ha entendido a la perfección con Messi y conmigo": el elogio del delantero uruguayo Luis Suárez al 'vinotinto' Telasco Segovia

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Suárez, delantero uruguayo - Foto: EFE
Luis Suárez, delantero uruguayo - Foto: EFE
Suárez señaló que el paso por Inter Miami representa para Segovia una oportunidad para continuar aprendiendo junto a futbolistas experimentados.

El delantero uruguayo Luis Suárez destacó el crecimiento del mediocampista venezolano Telasco Segovia desde su llegada al Inter Miami.

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El atacante resaltó las cualidades que han convertido al joven vinotinto en una pieza importante dentro del equipo de la MLS.

En ese sentido, recordó la buena conexión que Segovia ha desarrollado con algunos de los referentes del plantel, entre ellos Lionel Messi.

"Se ha entendido a la perfección con Messi, con Busquets el año pasado y conmigo. Es un jugador que, de la mitad de cancha hacia adelante, tiene una visión muy buena", dijo Suárez.

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"Muchas situaciones de gol las ha creado él mismo con su talento y con su capacidad", añadió el experimentado goleador.

Suárez señaló además que el paso por Inter Miami representa para Segovia una oportunidad para continuar aprendiendo junto a futbolistas experimentados y desarrollar diferentes aspectos de su juego.

Hace días, el futbolista venezolano confesó que rechazó varias ofertas del balompié europeo en el reciente mercado de fichajes.

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"Hasta que el Señor quiera también, todo viene de la mano de Dios; esperar mi momento para cuando venga aprovecharlo de la mejor manera", expresó el también jugador de la Vinotinto.

Al ser consultado sobre su interés por las ofertas de diferentes clubes, el mediocampista ofensivo hizo énfasis.

Hubo ofertas de préstamo, pero bueno, no me interesó mucho. Seguir pensando aquí (Inter Miami) por los momentos, y cuando llegue la oferta que más le guste al club y a mí, poder ir", complementó.

En cuanto a su combinado nacional, este centrocampista se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la zona de creación para el proyecto del director técnico Oswaldo Vizcarrondo al mando de la selección de Venezuela.

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