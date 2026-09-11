Deyna Castellanos tiene nuevo equipo: la delantera venezolana acordó con este club mexicano

La goleadora venezolana Deyna Castellanos ya tiene definida su nueva aventura futbolística. La atacante criolla es el nuevo fichaje "bomba" del mercado.

VEA TAMBIÉN Deyna Castellanos no continuará con el Portland Thorns: la venezolana y el club de Estados Unidos acordaron rescindir el contrato o

La delantera maracayera firmó con Tigres Femenil de la Liga MX Femenil. Según reportes, pactó con el conjunto mexicano por dos temporadas.

Deyna llevará en su espalda el número 10, mismo dorsal que portó por dos años y medio en Tigres la española campeona del mundo, Jenni Hermoso.

Castellanos llegó libre a México tras rescindir su contrato con el Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL).

La jugadora y el club de los Estados Unidos acordaron la rescisión de su contrato, tras año y medio.

La artillera llegó al conjunto de la Unión Americana en enero de 2025 y disputó 33 partidos en todas las competiciones de la NWSL.

Esta delantera es considerada la mejor futbolista de Venezuela debido a su impacto histórico en la selección nacional, sus récords goleadores desde temprana edad y su exitosa trayectoria internacional.