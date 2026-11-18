El Deportivo Pereira inicia una nueva etapa tras confirmarse la adquisición del club por parte del empresario antioqueño Santiago Jaramillo, conocido artísticamente como ‘Dímelo Jara’ y reconocido por su labor como mánager del cantante urbano Blessd. A través de la sociedad Dímelo Jara Company S.A.S., el nuevo grupo inversor asumió el control de la ficha del equipo y de las acreencias pendientes que afectaban la estabilidad de la institución.

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La transición directiva posiciona a ‘Dímelo Jara’ como el nuevo presidente del onceno risaraldense, mientras que la vicepresidencia será asumida por Juan Carlos de la Cuesta, quien aportará su amplia experiencia gerencial en el balompié nacional. La operación busca rescatar al conjunto matecaña de las dificultades económicas que derivaron en recientes incumplimientos salariales al plantel profesional y protestas institucionales durante el segundo semestre de 2026.

Las reacciones en el entorno no se hicieron esperar, con especial destaque para la complicidad del cantante Blessd en sus redes sociales, lo que avivó el entusiasmo de una afición que exigía un cambio profundo en la dirección del club tras los altibajos posteriores al histórico título de liga y la destacada participación internacional en la Copa Libertadores.

"Todo listo, todo firmado", habría manifestado Dímelo Jara, según el relato del periodista de La FM.

La nueva administración enfocará sus primeros esfuerzos en sanear las obligaciones financieras heredadas de la anterior gestión encabezada por Álvaro López, reestructurar la plantilla de cara a los próximos torneos de la Liga BetPlay y devolverle al Deportivo Pereira el protagonismo competitivo y la solidez institucional que demanda su tradicional hinchada.



Santiago Jaramillo construyó una estrecha relación con el fútbol antes de dedicarse a los negocios, pues en su juventud soñó con convertirse en futbolista profesional y posteriormente trasladó esa pasión al ámbito empresarial, donde incursionó a través de Dímelo Jara Company en la representación de jugadores y el desarrollo de jóvenes talentos.

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Por su parte, el propio Blessd ratificó su respaldo al nuevo proyecto deportivo al publicar en Instagram una historia donde mostró la camiseta del Deportivo Pereira acompañada de una cadena con su nombre artístico, con lo cual confirmó la veracidad de las versiones sobre la compra del equipo.