Equipo rival del Inter de Miami tomó inesperada decisión al enterarse que Messi no jugará el partido; le llovieron críticas

Este domingo el Inter de Miami se enfrenará al Houston Dynamo de Texas en una nueva y emocionante jornada de la MLS.

El encuentro, válido por la tercera fecha de la temporada 2025, se disputará en el Shell Energy Stadium y se espera lleno total.

No obstante, a pesar de la emoción que genera la presencia de las estrellas del Inter de Miami, el principal astro del club del estado de Florida, Lionel Messi, no viajó a Texas y por ende no jugará el encuentro.

Su ausencia aún es un misterio, pues Messi ha jugado en los tres partidos hasta el momento del Inter Miami en esta campaña y en ninguno ha presentado algún tipo de molestia, por lo que se cree que su ausencia sería una decisión técnica por rotación o descanso.

Esto provocó toda una oleada de comentarios de fanáticos que lamentaron no poder ver a Messi en Texas, pues muchos de ellos compraron su boleto solo para ver en cancha al '10' argentino.

Ante esto, el equipo texano tomó una insólita medida que parece no tener precedentes en la historia del fútbol.

El equipo decidió "compensar" a sus fanáticos ofreciendo un boleto gratis para cualquier otro partido del club por la "molestia" de no poder contar con la máxima estrella de su rival.

"El Houston Dynamo está emocionado de recibir al Inter Miami en el Shell Energy Stadium este domingo por la noche. El recientemente compartido informe de estatus de jugadores para el partido no incluye al delantero Lionel Messi, pero se ha informado que no ha hecho el viaje a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente”, dijo el equipo texano en un comunicado.

Y agregó: “tenemos muchas ganas de recibir a todos mañana para lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para mostrar nuestro agradecimiento, los fans que asistan al partido de mañana podrán pedir una entrada gratis para otro partido del Dynamo en esta temporada”.

De inmediato, cientos de comentarios de rechazo y burla hacia la medida inundaron la publicación del comunicado:

"Imagínate escribir una declaración completa sólo porque un jugador del equipo contrario no juega. ¡Qué gracioso!", "La mayoría de equipos normales celebrarían el hecho de que Messi no estuviera en la convocatoria del día del partido", "¿Y esta parodia? ¿Te estás disculpando porque alguien del equipo que se opuso no se presentó?", dijeron algunos fanáticos.

Por su parte, algunas personas aseguraron que pagaron "precios elevados" para el partido solo por el hecho de poder ver a Messi, por lo que exigieron una devolución del dinero.