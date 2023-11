“Era el secreto peor guardado en Liverpool”: revelan detalles de la turbulenta relación entre Mané y Salah

Uno de los tridentes más temidos en el fútbol inglés era el conformado por Robert Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah por la forma de jugar y aplastar a sus rivales de la mano del director técnico alemán Jürgen Klopp.

El Liverpool de aquel entonces era imparable y el tridente era uno de los más letales en toda Europa, sin embargo, a sus alrededores empezaron a sonar rumores de una mala relación entre dos de los tres delanteros más importantes de los ‘Reds’.

Una mala relación y disputa interna entre el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané, eran los principales titulares que rondaron por mucho tiempo en los medios británicos e internacionales.

Incluso, con la salida de Mané en 2022, los rumores de un conflicto con su colega egipcio se intensificaron, pero nunca se confirmaron, hasta ahora.

El delantero brasileño Robert Firmino puso fin a los rumores y confirmó, durante una entrevista con el medio británico The Guardian, que la relación entre Mané y Salah sí se fracturó y esto se debió a varios factores, entre ellos, las individualidades del egipcio.

El delantero del Al-Ahli de Arabia Saudí comentó durante su diálogo con el medio inglés: “conocía muy bien a esos tipos, tal vez mejor que nadie. Estaba yo en el campo, justo en medio de ellos. Vi de primera mano las miradas, las muecas, el lenguaje corporal, la insatisfacción cuando uno estaba enfadado con el otro. Podía sentirlo. Yo era el vínculo entre ellos en nuestro juego de ataque y el bombero en esos momentos”.

“Para muchos, ese desacuerdo entre Sadio y Mo fue el primero; para algunos, el primero y el último. Pero sabía que se había estado gestando desde la temporada anterior, 2018-19. Mi instinto y mi deber era calmar la situación entre ellos. Eche agua al fuego, nunca gasolina”, añadió.

Todo esto hace referencia al momento en el que durante el partido que enfrentó el Liverpool ante Burnley el pasado 31 de agosto de 2019, cuando el ambiente entre los ‘Reds’ se tornó tenso tras un intercambio entre Salah y Mané.

Según lo que relata Firmino en el extracto de su nuevo libro ‘Sí, Señor: Mis años en el Liverpool’ a The Guardian, los problemas iniciaron cuando el delantero del Al-Nassr se enfadó porque había sido sustituido en los minutos finales del encuentro en el que iban ganando 3-0.

Pero no era lo único por lo que estaba molesto, ya que Mohamed tuvo la oportunidad de hacerle un pase al senegalés, pero prefirió disparar al arco rival y falló.

Firmino aseguró que, aunque su inglés no es muy bueno, sabía que lo que había gritado Mané no era nada buen, al punto que James Milner tuvo que intervenir.

Pese a todos los rumores de una “amistad” rota y fracturada por este problema, el delantero brasileño aclaró que en realidad: “Nunca fueron mejores amigos, cada uno se mantuvo solo. Era raro verlos a los dos hablando y no estoy seguro si eso tenía que ver con la rivalidad entre Egipto y Senegal en las competiciones africanas. Realmente no lo sé. Pero tampoco dejaron nunca de hablar, nunca cortaron lazos. Siempre actuaron con la máxima profesionalidad”.

El delantero, de 32 años, expresó que nunca tomó partido entre ambos, por lo que durante su participación en la cancha siempre fue neutro, porque era consciente de que el equipo iba primero.

“Nunca tomé partido, por eso me quieren. Siempre les pasaba el balón a los dos”, acotó y añadió que “mi preferencia era por la victoria del equipo. Muchos se centran en lo que aporté al trío atacante en términos tácticos, pero quizás igual de importante fue el elemento humano. Mi papel como pacificador y unificador. Si no hiciera eso, no serían más que tormentas entre ellos dos en el campo”.

“Quizás por eso fui el más sustituido por Klopp. Los tres teníamos personalidades muy diferentes y el Jefe sabía que yo no tiraría una botella al suelo ni nada por el estilo. Si me molestaba, hablaría con él en privado después. Cuando era necesaria una sustitución, era más fácil sacar a Bobby que molestar a cualquiera de los otros dos”, puntualizó.

Asimismo, dejó en claro que todo el plantel sabía de esto. “Todos, incluidos los demás jugadores, sabían que así funcionaba” y que eso “era el secreto peor guardado en Liverpool. Naturalmente, nadie me preguntó nunca qué pensaba ni cómo me sentía. Esa es simplemente mi naturaleza, el equipo es lo primero. El ‘Boss’ lo sabía”.

De hecho, brasileño se refirió a las críticas que recibió durante un tiempo Salah, al ser considerado “muy egoísta” a la hora de no hacer pases a sus compañeros, por la “codicia” de querer hacer el gol.

“No sé si era consciente de ello o no, pero Salah solía frustrar a todos cuando no pasaba el balón. Sabía cómo manejar esa situación mejor que la mayoría. Klopp abordó este tema delante de todos nosotros, cuando un compañero estaba en mejor posición, había que pasar el balón”.

Sin embargo, desde el punto de vista de ‘Bobby’ “con el paso de los años, debo decir, este aspecto de su juego mejoró significativamente. Poco a poco aprendió a ser menos egoísta y más cooperativo, a pesar de que es un delantero, un goleador, y todo goleador tiende a ser un poco "codicioso" en la búsqueda de un gol. Eso es normal”.

Pero este problema interno, que no se veía en la cancha, siempre fue abordado fuera del campo. De hecho, el exjugador del Liverpool comentó que siempre habló con Mané sobre esta situación, ya que era el más explosivo de los tres.