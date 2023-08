Escándalo por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso sigue escalando: Fiscalía de España inicia una investigación

A través de un comunicado, la Fiscalía de España indicó que abrió “investigación previa” contra el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso durante la premiación del Mundial de Fútbol Femenino.

De acuerdo con el documento, difundido por la prensa española, el ministerio público busca “llevar a cabo la investigación de los hechos objeto de denuncia”.

En ese contexto, lo que el ente acusador hace es dirigirse a la jugadora para “informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual” y le da la posibilidad de ponerse en contacto con la entidad en un plazo de 15 días.

Aunque se está hablando de una investigación formal, expertos señalan que “no se ha iniciado aún el proceso judicial”, sino que el caso está “aún en ámbito preprocesal” y la Fiscalía busca que la presunta víctima formalice su denuncia pública.

"Hemos acordado ponernos en contacto con Jennifer Hermoso para informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual en los próximos 15 días", se lee en el texto.

El pasado 20 de agosto, luego de la contundente victoria de España ante el combinado inglés, Jennifer Hermoso y sus demás compañeras fueron premiadas por su brillante actuación.

Cuando la delantera recibió su medalla, Rubiales fue filmado besando a la jugadora en los labios, un acto que la misma Jennifer Hermoso, de 33 años, dijo ese mismo día que "no le gustó" y "no lo esperaba", y que días después afirmó que había sido no consentido.

“Me sentí vulnerable y víctima de un acto impulsivo, sexista y fuera de lugar, sin ningún consentimiento de mi parte. En pocas palabras, no fui respetada”, dijo luego de un pronunciamiento oficial de Rubiales.

El acto escaló a una polémica mundial por considerarse de un acto no consentido y machista, que desde entonces ha traído consigo una seguidilla de repercusiones como la suspensión provisional de Rubiales por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).