“España no es racista, pero sí hay racismo en España”: Carlo Ancelotti sobre insultos contra Vinícius Jr.

Continúa la polémica en el fútbol mundial por cuenta de los insultos racistas que recibió el futbolista brasileño Vinícius Jr. durante el desarrollo de la fecha 35 de la liga española, jornada en la que el Real Madrid enfrentó al Valencia en el estadio Mestalla.

El encuentro se vio interrumpido durante 10 minutos por las consignas discriminatorias que recibió el delantero del equipo “merengue” por parte de cientos de hinchas valencianos, quienes le gritaron “mono”, entre otros insultos.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato pertenece a los racistas", afirmó el brasilero a través de sus redes sociales.

Los hechos desataron una ola de críticas a nivel mundial entre hinchas, líderes mundiales, directivas de los equipos, entre otros, quienes piden medidas urgentes para eliminar la mancha del racismo del ‘deporte rey’.

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió al tema y afirmó que espera no tener que tomar la decisión de sacar del campo al jugador o al equipo completo por una nueva agresión de este tipo.

“Esto no está bien (...) tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo como en otros sitios. Esto tiene que acabar. Que cada quien haga lo suyo”, expresó Ancelotti durante una rueda de prensa.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por su parte, condenó el hecho e indicó que el equipo no va “tolerar más incidentes e insultos racistas” contra ninguno de sus jugadores.

“Lo ocurrido es realmente grave, además con el agravante que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando, el deporte es un lugar de encuentro de valores, de convivencia y de solidaridad, por eso quiero dejar muy claro que el Real Madrid no va tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores”, mencionó Pérez.

La diplomacia brasileña en España también reaccionó y rechazó los actos. “No puedo dejar de lamentar el episodio de este domingo en Valencia (España) cuando gritos y gestos racistas fueron dirigidos más de una vez contra Vinícius Jr., nuestro crack de la selección y del Real Madrid (...) en ese partido Vinícius recibió un tarjeta roja por no aguantar todo aquello, lamento muchísimo, pero esa tarjeta roja debió haber sido mostrada al racismo", dijo María Da Rocha, secretaria de Relaciones Exteriores de Brasil.

En respuesta, el Gobierno español indicó que la sociedad española es mayoritariamente tolerante y rechaza el racismo.

“El racismo es algo repugnante y choca completamente contra los valores del deporte. La sociedad española es una sociedad mayoritariamente tolerante que rechaza claramente el racismo (...) hay una investigación para llegar a las últimas consecuencias”, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares.

La Comisión Antiviolencia, órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), explicó que “ya se están llevando a cabo las tareas de análisis de las imágenes disponibles para lograr la identificación de los autores" de los insultos.

Entretanto, la Policía Nacional informó que tres jóvenes sospechosos fueron detenidos en Valencia en relación con las conductas racistas contra el jugador brasileño de 22 años de edad.