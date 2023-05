“Nunca vi un estadio entero haciendo insultos racistas”: Ancelotti estalla ante gritos contra Vinicius en partido Valencia y Real Madrid

Gran polémica se generó este domingo en el partido entre Valencia y Real Madrid, luego de que Vinicius Jr. fuera víctima de insultos racistas por parte de los aficionados que asistieron al Estadio de Mestalla.

El encuentro de la jornada 35 de la liga española, se vio interrumpido durante 10 minutos por los insultos que recibió el delantero del Real Madrid por parte de miles de hinchas valencianos, quienes le gritaban “mono”, entre otros insultos.

El lamentable suceso ocurrió a los 70 minutos, cuando el Valencia superaba por la mínima diferencia a los “merengues” y el jugador brasileño se disponía a disputar una pelota en el área en busca del empate.

Incluso, en ese instante, el mismo Vinicius alertó al árbitro de la persona que profería los insultos en su contra desde la tribuna. El árbitro ordenó que por megafonía solicitaran a los aficionados parar los insultos contra Vinicius, pero el esfuerzo fue insuficiente.

Mientras pasaban los minutos, el ambiente en Mestalla se hacía más caldeado, por lo que, en medio de un choque entre los jugadores de ambos equipos, Vinicius vio la roja por una supuesta agresión alertada desde el VAR.

En ruedad de prensa, el director técnico del Real Madrid, Carlo Acelotti, dedicó su intervención para referirse sobre Vinicius y rechazó de manera contundente el racismo en su contra.

“¿Quieres hablar de fútbol?", dijo Ancelotti. "Yo no quiero hablar de fútbol, quiero hablar de lo que ha pasado aquí, creo que es más importante. Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar, es bastante evidente, un estadio grita a un jugador y un entrenador piensa quitar a un jugador por esto”, dijo visiblemente indignado.

“Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiérmaos ganado, es demasiado grave. Insultan todo el tiempo a Vinicuis y luego le sacan roja. Estoy muy triste”, agregó.

El entrenador aseguró que alertó al árbitro sobre la situación e incluso le avisó que retiraría del campo al brasileño para evitar los insultos.

“Es el jugador que más faltas recibe y el que más insultos. Le he dicho al árbitro que lo iba a quitar y me ha dicho que debía seguir. Con la tarjeta roja todo el estadio le gritaba Mono, mono, mono. Estoy muy triste. Nunca me pasó algo así. Él es un niño y quería seguir, pero en estas condiciones es muy complicado", indicó.

“No estaba enfadado. Estaba triste. Para mí debimos parar el partido. No era una persona que se ha vuelto loca, era un estadio que se ha vuelto loco. Nunca he visto un estadio entero haciendo un insulto racista", subrayó.