"En Brasil, España hoy es conocido como un país racista": Vinicius tras insultos que recibió en partido contra Valencia

Vinicius Jr. fue blanco de insultos racistas durante la visita del Real Madrid ante Valencia, en el Estadio de Mestalla, por la fecha 35 de la liga española, el pasado domingo.

El jugador brasileño incluso fue expulsado tras un encontrón con sus rivales, al minuto 70, en medio de la trifulca que se formó por los gritos racistas en su contra.

El delantero del club “merengue” no se guardó nada en un desahogo que hizo público a través de sus redes sociales en las últimas horas. Incluso, en su descargo, apuntó contra la liga española y contra el país ibérico.

“¡El premio que ganaron los racistas fue mi expulsión! No es fútbol, es LaLiga”, aseguró.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas”, agregó.

Aunque agradeció la acogida que ha tenido tras su llegada al Real Madrid, el goleador nacido en Río de Janeiro apuntó contra España por el racismo sistemático que ha vivido.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España se conoce como país de racistas”, dijo.

El jugador carioca insistió en que no se dará por vencido y anunció que irá contra los racistas.

“Desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, sostuvo.

Instantes después del descargo de Vinicius, el presidente de LaLiga se refirió a lo sucedido en Mestalla y negó que el racismo sea sistemático en el fútbol español.

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las fechas acordadas que tú mismo solicitaste”, respondió en Twitter.

“Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente”, agregó.