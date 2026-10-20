Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

El entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, conoció este martes la sanción que le impuso la FIFA tras sus declaraciones luego del partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina.

El director técnico egipcio fue sancionado con tres encuentros tras señalar al árbitro por el encuentro que terminó 3 a 2 a favor de la Albiceleste luego de comenzar perdiendo por dos goles de diferencia.

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“Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero”, dijo en esa ocasión el entrenador. “Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado, no estaba en nuestras manos, estaba en manos del árbitro”, añadió.

“Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en el torneo”, insistió Hassan.

La FIFA también sancionó con tres encuentros a su hermano Ibrahim Hassan, director deportivo de la selección africana.

A su vez, el delantero Mostafa Zico recibió una sanción de cinco encuentros por sus declaraciones.

Cabe resaltar que la selección de Egipto se quejó del arbitraje del francés François Letexier por anular un tanto a su favor tras una supuesta falta sobre Lisandro Martínez.