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Perkins Rocha

Perkins Rocha habla con NTN24 en medio de asedio a su vivienda: "No van a soltar los símbolos de lo que significa mantener el terror"

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Funcionarios del régimen venezolano establecieron restricciones al acceso de visitantes a la vivienda de Rocha, quien permanece en detención domiciliaria con grillete electrónico, en plena visita al país de eurodiputados españoles.

En exclusiva con NTN24, el abogado y prisionero político venezolano, Perkins Rocha, habló del asedio que la dictadura ha ejercido sobre él en los últimos días cuando le pusieron mayor vigilancia a su vivienda para que no pueda recibir visitas.

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Es una reciente decisión que coincide con la visita a Venezuela de los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías.

"Es una situación que no es grata ni para nosotros ni para la réplica... Esa arbitrariedad es una torpeza; no sé quién está asesorando en este momento la comunicación y la simbología de la administración residual de la señora Delcy. Que ocurran estos hechos tan lamentables llama la atención", expresó Rocha.

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Posteriormente, sostuvo: "Me sorprende lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el propósito de dejar en tan evidencia que no estamos en una fase de conciliación y paz? Se niegan a soltar los símbolos del terror".

"Ocurrió el 3 de enero y ellos todavía son incapaces de reconocer que deben estar en otra fase; me llama mucho la atención", acotó.

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Precisó que hay símbolos del terror, como tenerlo a él con un grillete, que el régimen se niega a soltar. "No van a soltar los símbolos de lo que significa mantener todavía el terror”, afirmó.

Rocha también se pronunció sobre la mesa de negociaciones entre líderes de la Asamblea de 2015 y representantes del régimen.

Aseveró que confía en que los recientes acontecimientos ayuden a “Dinorah Figuera (líder de la Asamblea) a darse cuenta de la urgencia que hay en el país” de que de manera rápida se avance en la configuración de un nuevo Tribunal Supremo y CNE.

Recientemente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en control del régimen, establecieron restricciones al acceso de visitantes a la vivienda del principal asesor jurídico de María Corina Machado y preso político, Perkins Rocha, quien permanece en detención domiciliaria con grillete electrónico.

La esposa del abogado, María Constanza Cipriani, denunció que los funcionarios limitaron el ingreso de visitas a la vivienda sin orden judicial que respalde el operativo.

En ese sentido, exigió que se respete su derecho a decidir sobre su propiedad privada ante la ausencia de documentación legal que justifique la medida.

La restricción de visitas representa una medida extraordinaria que afecta las condiciones de la detención domiciliaria de Rocha.

Perkins Rocha cumple su condena bajo arresto domiciliario mediante la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Su detención se ha extendido por más de dos años sin que se haya modificado su situación judicial.

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