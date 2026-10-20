Así está el pulso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en nuevo premio denominado 'Balón de Oro de todos los tiempos' que entrega France Football

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se enfrentan de nuevo por un nuevo galardón, lo que rememora la rivalidad que mantuvieron durante varios años, principalmente cuando ambos hicieron parte del fútbol español.

Se trata del premio denominado ‘Balón de Oro de todos los tiempos’ de la revista France Football para celebrar los 70 años del galardón.

El galardón conocido como BOAT (por sus siglas en inglés) será entregado a la mejor edición individual de los futbolistas que obtuvieron el galardón al menos en dos ocasiones.

No obstante, en esta edición no participan ni los entrenadores ni los capitanes de cada selección para elegir al ganador, sino los aficionados.

Los aficionados de todo el mundo podrán elegir a su ganador entre una serie de jugadores, entre los que destacan, además, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.

Para poder votar, los hinchas tienen que pagar un euro a su ingreso en la página web de la Revista France Football y podrán hacerlo hasta el próximo 27 de octubre.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por la revista, el portugués Cristiano Ronaldo lidera la votación con una amplia diferencia.

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Su Balón de Oro obtenido en 2008 tiene una votación a favor del 62%, mientras que Messi con los galardones de 2012 y 2023 le sigue con 13% y 9%, respectivamente.

Cabe resaltar que en la edición de 2008, Ronaldo obtuvo el Balón de Oro tras coronarse campeón de la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes jugando con el Manchester United.