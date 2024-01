"Estoy muy contento con el título, con los goles que he marcado": Vinicius tras marcar hat-trick en la victoria del Real Madrid ante el Barcelona

Vinicius Jr, el extremo brasileño de 23 años, destacó este domingo con un hat-trick que llevó a su equipo, el Real Madrid, a proclamarse campeón de la Supercopa de España en el compromiso que terminó 4 a 1 ante su rival, el F.C. Barcelona, en Arabia Saudita.

Vinicius delantero del club merengue se mostró efusivo en rueda de prensa tras el resultado de su equipo y su actuación en el encuentro en el estadio Al-Awwal de Riad.

"Estoy muy contento con el título, con los goles que he marcado y cómo hemos jugado. He intentado estar en mi mejor versión, estoy contento con mi partido y quiero seguir así. Tengo que seguir en esta línea", expresó.

"Intento estar centrado en el partido para hacer las mejores cosas para mis compañeros. No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no debo, hago cosas que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar. Mis compañeros y el míster me están enseñando", añadió el brasileño.

'Vini' abrió el marcador al minuto (7) para luego anotar su segundo tanto tres minutos después (10), y cerró con una anotación marcando el hat-trick al minuto (39). Por su parte, Robert Lewandowski marcó al minuto (33) para el Barcelona, mientras que en el segundo tiempo Rodrygo fijó el 4-1 a favor del equipo blanco.

Sobre la celebración del primer gol en referencia al mítico 'Siuuu' de Cristiano Ronaldo, Vinicius el ahora (7) del Real Madrid, confesó: "Es mi ídolo y ahora está jugando aquí. La gente de Arabia tiene un cariño por mí", dijo refiriéndose a CR7.

"Hemos ganado con mérito. Hemos empezado muy bien, hemos encontrado a Vinicius en un momento extraordinario", afirmó el técnico merengue, Carlo Ancelotti, tras el partido.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió a 'Vini' posteriormente al partido: "Quité a Vinicius en los últimos 10 minutos por todo el esfuerzo que había hecho (...) Vinicius tiene que hacer su trabajo, que es ilusionar a la gente y traer trofeos al Real Madrid".