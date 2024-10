Exfutbolista del Real Madrid se tatuó el nombre de su hija y tras su nacimiento se enteró de que no es el padre biológico

Un nuevo hecho curioso que se ha viralizado ha sacudido al mundo del fútbol, luego de conocerse el drama que vive un exfutbolista del Real Madrid, quien recientemente se enteró de que la bebé que con tantas ansias estaba esperando en realidad no es suya.

La historia se remonta al mes de febrero cuando el futbolista brasileño Vinicius Tobias junto con su pareja, la influencer Ingrid Lima, le anunciaron al mundo que iban a ser padres de su primer bebé juntos.

El exdefensa de los ‘merengues’ se encontraba tan emocionado por la noticia de que iba a ser padre a sus 20 años que decidió tatuarse el nombre de su futura hija, Maite, una imagen que publicó en sus redes sociales.

Todo iba bien y el embarazo de la influencer fue evolucionando hasta que por fin dio a luz a una pequeña niña el pasado 8 de octubre, pero el nacimiento de su hija se vio eclipsado por la ausencia total de Vinícius en el parto y en redes sociales.

Muchos se preguntaban la razón por la cual el futbolista no había publicado nada acerca del nacimiento de su hija, si se veía tan emocionado por su llegada.

Pues la misma en explicar la situación fue la influencer, quien por medio de sus redes sociales impactó a todo el mundo al revelar que el ahora jugador de Shakhtar Donetsk, no es el padre de su hija.

Desde su cuenta de Instagram, Lima publicó una historia en la que aseguró: “Buenas tardes a todos, vengo a darles una postura sobre algo que ya se está poniendo aburrido y que lamentablemente tendría que hacer público para darles alguna satisfacción, no es que deba estar haciendo esto, al contrario, pero en medio de internet dejé de ser una persona normal y me convertí en una figura pública así que decidí venir a hablar contigo”.

“Podría venir aquí y explicar detalle a detalle, foto a foto, de cómo empezó todo esto, pero no es mi intención hacer daño a nadie. Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo llevamos mucho tiempo sin estar juntos, y en estas idas y venidas me he unido con una persona y él también, ambos seguimos adelante con nuestras vidas”, añadió.

Lo impactante de su confesión llegó cuando reveló que en medio de la llegada de Maite “decidimos hacernos una prueba de ADN” y fue ahí cuando supo que la pequeña “no es hija de Vinícius”.

La influencer asegura que decidió contar esto porque quiere que los internautas dejen de atacarlo, ya que fue por pedido suyo que no asistió al parto y no publicó nada sobre Maite hasta que salió el examen. “De todos modos, Vinícius y yo nos sentamos y hablamos y lo solucionamos amistosamente, deseo las mejores cosas del mundo para él, que ambos podamos seguir con nuestras vidas en paz”.

Sin embargo, pese a que la mujer señaló que se dieron un tiempo y fue ahí cuando se involucró con otra persona, varios medios en Brasil detallaron que la relación estuvo marcada por infidelidades por parte de ella.

El diario ‘LeoDias’ reveló que mientras la influencer sostenía una relación con el exReal Madrid, al tiempo se involucró con un repartidor, quien sería el verdadero padre de la pequeña Maite.

Ante la situación, los comentarios de los usuarios no han parado, pues algunos comentan que lo que sucedió fue un acto de “maldad” por parte de Lima.

“Qué bueno que se dio cuenta rápido y no años después”, “Que frialdad”, “Esto no puede ser real”, “Más doloroso que un balazo”, “Acaba de sufrir un evento canónico”, “Ya ni los futbolistas se salvan” y “Hay que ser muy mala para hacerle eso a alguien”, son algunos de los comentarios.

Por su parte, el futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero sí eliminó de sus redes sociales la fotografía que había publicado con el tatuaje de la pequeña Maite meses después de conocerse que iba a ser padre.