La boxeadora italiana Angela Carini se disculpó con Imane Khelif y lamentó la controversia que ha rodeado a la argelina tras su polémica pelea

Una polémica ha rodeado los últimos días a los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a la pelea entre la boxeadora argelina Imane Khelif y su contrincante, la italiana Angela Carini, quien solo duró 46 segundos en el ring.

La controversia se ha desatado debido a que Carini abandonó la pelea frente a Khelif en menos de un minuto después de recibir varios potentes golpes en el rostro por parte de su rival, quien biológicamente es mujer, pero tiene una carga genética alta de testosterona que aparentemente otorga ventajas significativas frente a sus contrincantes.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir (...) Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", declaró la italiana.

Sus declaraciones causaron controversia alrededor del mundo e hicieron que se abriera un debate sobre el género de la argelina, a quien el Comité Olímpico Internacional defendió señalando que “nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer y boxea como mujer”.

Ahora con todos los ojos puestos en las dos boxeadoras, la italiana decidió hablar nuevamente para ofrecerle disculpas a Imane Khelif y lamentar todos los comentarios que ha tenido que recibir su contrincante.

En declaraciones con el medio La Gazzetta dello Sport, Carini afirmó: “Toda esta controversia me entristece”.

La boxeadora, de 25 años, aseveró en la entrevista que haberse retirado del combate fue una decisión madura, pero el no haberle estrechado la mano a Khelif “no era algo que yo pretendiera hacer”.

“En realidad, quiero pedirle disculpas a ella y a todos los demás. Estaba enfadada porque mis Juegos Olímpicos se habían esfumado”, añadió la italiana, quien también aseguró que si tuviera la oportunidad de volver a encontrarse con Khelif “la abrazaría”.

Imane Khelif es una de las dos boxeadoras, junto a la taiwanesa Yu Ting Lin, cuya presencia en París ha levantado varias críticas después de que fueron descalificadas del Mundial de 2023.

Los señalamientos hacia la argelina, de 25 años, y hacia la taiwanesa Lin, de 28, se centran en que ambas fueron descalificadas del Mundial de boxeo de 2023 por no cumplir con los "criterios de elegibilidad".

Aunque inicialmente el COI reportó en su sistema de información que Khelif había sido descalificada en 2023 por "niveles elevados de testosterona", este dato había sido retirado el viernes por la mañana.

Al ser cuestionado sobre si las dos deportistas se habían sometido a pruebas de testosterona antes de competir en París, Adams respondió: "No (...) Hay muchas mujeres con niveles de testosterona más altos que los hombres".