Así le pidieron matrimonio a jugadora china de bádminton segundos después de haber ganado la medalla de oro en París

La jugadora china de bádminton Huang Yaqiong ganó este viernes el oro olímpico en dobles mixtos junto a Zheng Siwei, minutos antes de recibir una petición de matrimonio de su pareja fuera de la cancha.

Tan pronto ganaron la prueba Liu Yuchen, el novio de Huang Yaqiong, puso en marcha el plan que ha desatado una ola de mensajes en las redes sociales.

Liu Yuchen, cuando las cámaras los grababan por haber conseguido el oro, sacó del bolsillo de su pantalón un cofre en el que se encontraba el anillo con el que prometió amor eterno a su prometida.

"Te amaré por siempre. ¿Quieres casarte conmigo?", le dijo Liu Yuchen arrodillado en el piso y sosteniendo el anillo. La respuesta, para felicidad del comprometido jugador y de los aficionados, fue un resonante “sí” de Huang Yaqiong.

Liu Yuchen es un jugador de dobles masculinos que había ganado la medalla de plata en Tokio hace tres años, y que cayó a primeras de cambio en París.

"Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo", celebró la jugadora de 30 años ante los periodistas en un día que a buen seguro nunca olvidará.

Huang y Zheng, previamente, se llevaron el primer oro en la disciplina en los Juegos Olímpicos de París después de derrotar ampliamente a la pareja surcoreana formada por Kim Won-ho y Jeong Na-eun (21-8, 21-11) en apenas 41 minutos.