La FIFA le quita a Perú la sede del Mundial Sub-17 días después de retirarle a Indonesia el Sub-20

La FIFA, máximo ente del fútbol mundial, confirmó este lunes que le fue retirada la sede del Mundial Sub-17 a Perú, el cual se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023.

A través de un comunicado, la FIFA explicó que “tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023”.

La retirada se da a razón de incumplimientos en la adecuación de infraestructura óptima para la realización del evento deportivo, según detalló el organismo.

VEA TAMBIÉN La FIFA le quitó la sede del Mundial Sub-20 de fútbol a Indonesia o

“La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”, señaló.

Además, justificó la decisión a razón de que los tiempos para la adecuación de los escenarios deportivos son insuficientes para antes de la realización del evento.

“A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición”, agregó.

A siete meses del comienzo de la competición, la FIFA no dio a conocer la nueva sede del torneo, decisión que se tomará “más adelante”, según indicó.

“Más adelante, el Bureau del Consejo de la FIFA nombrará un nuevo anfitrión”, dijo.

Actualmente en Ecuador se lleva a cabo la ronda clasificatoria de Sudamérica para definir los cuatros países que asistirán al Mundial de la categoría, hasta ahora, sin sede.

VEA TAMBIÉN Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA hasta 2027 o

Esta decisión se toma a tan solo días de que la FIFA actuara de la misma manera con Indonesia, país al que le fue retirada la sede del Mundial Sub-20 que se realizará a partir del próximo 20 de mayo.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023”, indicó la FIFA este miércoles 29 de marzo mediante una nota de prensa.

No obstante, un responsable del fútbol indonesio relacionó la medida de la FIFA con la oposición del gobernador de Bali a la presencia de Israel en esta competición.

Wayan Koster llamó al boicot del equipo de Israel, clasificado por primera vez para este torneo, debido a la política indonesia de apoyo a los palestinos, en una carta enviada al Ministerio de la Juventud y de los Deportes.

El gobierno indonesio se comprometió a velar por la seguridad de todos los participantes, pero Indonesia, el país del mundo con más población musulmana, e Israel no mantienen relaciones diplomáticas.