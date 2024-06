La número 3 del mundo del ranking ATP sostuvo una dura discusión con la jueza que la hizo romper en llanto en medio de la semifinal de Roland Garros

Un hecho insólito ocurrió en una de la semifinal femenina del Roland Garros en Francia, la número 3 del ranking WTP tuvo una fuerte discusión con la jueza de silla del encuentro y tras no llegar a un acuerdo, terminó llorando en pleno partido.

Se trata de Coco Gauff, quien se enfrentó con Iga Swiatek, la número 1 en el ranking WTP, en la semifinal femenina del Roland Garros en el estadio Philippe Chatrier, encuentro que terminó perdiendo 6-2 y 6-4.

Sin embargo, el encuentro, más allá de darle la victoria a la polaca, dejó un momento que le ha dado la vuelta al mundo: la discusión entre Gauff y la umpire que terminó haciendo que la tenista número 3 del mundo se pusiera a llorar en medio del partido.

VEA TAMBIÉN Estas son las probabilidades de cada país para ganar la Copa América: selección de Concacaf aparece por encima de Colombia y Venezuela o

El incidente se dio en el segundo set, a causa de un saque dudoso por parte de Swiatek que, tras una breve deliberación de la umpire y la jueza de silla, determinaron dárselo por ganado a la polaca debido a que Coco no respondió a la pelota.

Ante esto, Gauff consideró que esta deliberación no fue justa, debido a que el grito de la juez de línea la distrajo y por ello no respondió a la pelota, por lo que creía que el punto debía de repetirse.

“Lo ha dicho antes de que yo golpeara, ya has visto mi reacción, ni siquiera terminé. ¿Hablas en serio? Lo gritó antes de que yo golpeara. ¿Puedes preguntarle?”, son algunas de las palabras que le dice la tenista a la jueza de silla.

Pese a los argumentos que le dio la tenista estadounidense, la jueza Aurelie Tourte, no quiso darle la razón, por lo que terminó rompiendo en llanto en pleno partido.

“Te equivocas y es la segunda vez que sucede. Es una semifinal de Grand Slam, conozco las reglas del juego", dijo Gauff antes de romper en llanto y caminar hasta el final de la cancha, en donde se tomó unos minutos para reponerse.

Su frustración fue notoria el resto del juego en el que intentó vencer a la número uno del ranking WTP, quien ahora disputará la final contra Jasmine Paolini el próximo sábado 8 de junio.

Tras la finalización del partido, Coco acudió a una rueda de prensa en la que, no solo habló dele tema, sino que también se sumó a los tenistas que han pedido el uso de la videorevisión, alegando que está “un cien por ciento” de acuerdo.

Además, agregó: “Creo que el tenis es el único deporte en el que no solo no tenemos el sistema de realidad virtual, sino que muchas veces las decisiones las toma una sola persona. En otros deportes suele haber varios árbitros para tomar una decisión. Sé que el US Open aportó algo de eso el año pasado, creo. Sé que lo usamos en nuestros dobles en algún momento”.

Por lo que cree que a estas alturas es “ridículo” que no esté implementado “no solo hablo porque eso me pasó a mí, sino que pienso que todos los deportes lo tienen”.

“Se toman tantas decisiones y, como jugador, es una mierda volver atrás o estar en línea y ver que tenías toda la razón. Es como, ‘¿qué te aporta eso en ese momento? Además, en situaciones puedes llamar al supervisor, pero no hay mucho que puedan hacer desde ese punto de vista. Definitivamente, creo que como deporte tenemos que evolucionar y tenemos la tecnología. Lo están transmitiendo por televisión, así que no entiendo por qué el jugador no puede verlo”, añadió.

Sobre las lágrimas que derramó en el terreno de juego tras su discusión con la umpire, Gauff señaló que “creo que todo fue abrumador”, porque obviamente estaba perdiendo el partido, pero sobre todo porque estaba jugando contra Swiatek porque “cada punto importa contra cualquiera, pero especialmente contra ella"

"Creo que fue solo uno de esos momentos, pero lo superé. Obviamente gané ese juego. Por lo general, no me siento demasiado frustrada con decisiones como esa, pero creo que fue solo una combinación de todo lo que sucedió en ese momento", puntualizó.