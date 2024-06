Nueva indirecta de Mbappé al fútbol sudamericano: "para mí la Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo"

Previo al duelo amistoso entre Francia vs. Luxemburgo, el delantero galo Kylian Mbappé lanzó una nueva indirecta al fútbol sudamericano.

El goleador de 25 años de edad declaró ante la prensa: "para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial".

“Acá todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol muy similar”, acotó.

Minutos antes de esa reflexión Mbappé confesó que se siente “aliviado" luego de que el lunes se anunciara su fichaje por el Real Madrid.

A través de una conferencia de prensa en Metz, el atacante habló sobre su futuro en la ‘casa blanca’.

"Todo el mundo conoce la información, voy a jugar en el Real Madrid durante al menos cinco temporadas. Es un placer inmenso y a la vez un alivio. Además es un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad", manifestó Mbappé.

"En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz", sostuvo.

El Real Madrid anunció oficialmente el pasado 3 de junio la contratación de Mbappé, futbolista francés campeón del mundo con su selección en 2018 que se destacó como gran figura en las últimas temporadas con el Paris Saint Germain (PSG).

El conjunto ‘merengue’ por fin despejó los rumores sobre la llegada del galo a sus toldas y oficializó su fichaje tras varias semanas de incertidumbre.

“Kylian Mbappé (París, Francia; 20/12/1998) es nuevo jugador del Real Madrid. Llega al campeón de Europa una estrella mundial, que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el París Saint-Germain (44 tantos) y ha sido pichichi de la Liga francesa por sexta edición consecutiva (27 goles)”, indicó el club de la capital española en un comunicado.

El Real Madrid también hizo un recuento de todos los reconocimientos personales y títulos colectivos que ha alcanzado Mbappé a lo largo de su carrera, entre los que resaltan la conquista de la Copa del Mundo en 2018 y sus 256 tantos con el PSG.

Mbappé viene de vestir durante siete temporadas la camiseta del PSG, club al que arribó proveniente del Mónaco, donde se formó y estuvo por tres campañas.

El Real Madrid será el primer club de Mbappé fuera de Francia. Allí, el apodado ‘Donatello’, buscará alzarse con la anhelada copa de la Champions League, trofeo continental que aún no está en su palmarés.