La selección de Argentina responde a Drake después de que el rapero perdiera apuesta contra la albiceleste en la Copa América

La selección de Argentina respondió al artista musical Drake después de que el canadiense perdiera 300.000 dólares en una apuesta a que la selección de su país vencería al vigente campeón del mundo en la semifinal de la Copa América del martes.

Drake publicó una imagen en Instagram que mostraba que su apuesta le habría dado un pago de 2,88 millones de dólares si Canadá ganaba.

Sin embargo, este martes, los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi metieron a Argentina en su cuarta final en cinco ediciones de la Copa América, haciendo que Drake perdiera su onerosa apuesta.

Tras esto, los ganadores de la Copa Mundial respondieron a la publicación de Drake con una foto acompañada con la frase en inglés "Not like us" ("No como nosotros", en español), el título de una canción lanzada en mayo por el rapero Kendric Lamar, rival de Drake, en la que criticaba al artista canadiense y que ha sido reproducida casi 500 millones de veces en Spotify.

El video musical tiene más de 115 millones de visitas en YouTube después de que ambos raperos publicaran varios temas en solitario en los que se apuntaban el uno al otro.

Argentina, que aspira a conquistar un récord de 16 títulos de la Copa América, se enfrentará el domingo en la final a Uruguay o Colombia.