"Me da mucho miedo": Rigoberto Urán anuncia su retiro como ciclista profesional

El ciclista colombiano Rigoberto Urán anunció este domingo 11 de febrero, en entrevista exclusiva con el Canal RCN, que este será el último año que correrá como ciclista profesional, una decisión que conversó con su familia y que asumirá a pesar del temor que le produce.

"Definitivamente sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo. A mí me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida, pero este año llegué a la conclusión de que ya es mi última temporada como ciclista profesional”, dijo Rigoberto Urán en un diálogo extenso y honesto con Andrea Guerrero y Mario Sábato.

En la entrevista, Urán destacó que el ciclismo le ha dado todo en la vida, pero reconoció que llegó el momento de tomar la decisión para ocuparse de otras actividades en las que viene trabajando desde hace tiempo con su familia.

“Llegamos a la decisión con el Education First, con mi familia, con Go Rigo Go. Dijimos 'bueno, ya estamos preparados'. Este va a ser el último año que voy a correr como ciclista profesional. Seguramente vendrán nuevos proyectos, pero como ciclista, compitiendo en Europa, ya no va más", añadió.

De esta manera, Urán pondrá fin a una carrera deportiva de aproximadamente 22 años, la cual inició en el 2002 en el equipo de Urrao Helados Tonny, con apenas 15 años. De allí saltó al Orgullo Paisa, donde corrió hasta su viaje en 2006 a Europa para integrar el Team Tenax.

Desde entonces, fueron varias las escuadras donde este ciclista antioqueño forjó su carrera, desde el Unibet y el Caisse d'Empargne, hasta el Sky, el Quick Step y el Education First, su actual equipo.

Por todo esto, Rigoberto Urán reconoció lo difícil que será decir que ya no estará en el Tour de Francia o que en el año 2025 tendrá que ver la competencia ciclística más importante del mundo por televisión.

“Yo he investigado y he hablado con muchos deportistas que se han retirado y me dicen que lo más difícil es no poder estar ahí", indicó.

Aunque siempre ha sido un deportista famoso y muy querido en Colombia, Rigoberto Urán vive una de las etapas de mayor reconocimiento en el país por cuenta de la telenovela basada en su historia, ‘Rigo’, una producción realizada por el Canal RCN y la telenovela más vista en las noches.

Interpretado por el actor Juan Pablo Urrego, millones de personas se han conectado con el estilo de ‘Rigo’, descomplicado y divertido, así como con su particular manera de expresarse.

Igualmente, ha marcado al país los duros episodios que han impactado la vida de este ciclista, como la muerte violenta de su padre, pero también su perseverancia y positivismo frente a las adversidades.