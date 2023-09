Messi se sinceró y dio a conocer detalles desconocidos de su día a día: "Nos gustaría otro bebé, una nena"

Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, brindó una desopilante entrevista desde su casa en Miami en la que dio a conocer detalles hasta ahora desconocidos de su día a día y su actualidad en el fútbol de Estados Unidos.

El astro argentino fue entrevistado por el humorista argentino Migue Granados, quien viajó hasta Estados Unidos para tener una conversación sincera con el jugador campeón del mundo.

Messi habló de su vida privada, sus planes a futuro, su paso por Francia y su tranquilidad en Florida jugando con el Inter de Miami en la MLS.

El ‘10’ de la selección de Argentina aseguró que eligió al Inter de Miami para “descomprimir” tras jugar a tope en Europa.

“Esta era la idea, empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera, a tomármelo desde otro lado y lo estoy haciendo”, aseguró.

Sobre su día a día, el rosarino contó que se levanta a las 7 de la mañana para luego llevar a sus hijos al colegio y luego se va a entrenar. Además, narró que duerme la siesta, ve películas y vuelve al club para que sus hijos entrenen.

“Regreso a casa a la 1 PM, comemos con Antonela. Ahí, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los11 años y Mateo con los de 8-9", indicó.

“A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol”, contó sobre sus tres hijos.

Precisamente, al hablar sobre sus hijos resaltó los valores que les ha inculcado y dio detalles de la personalidad de cada uno de ellos. Definió a Thiago como el más reservado de los tres, por lo que le cuesta tener un padre tan conocido a nivel mundial.

“Thiago no quiere saber nada con ser ‘hijo de Messi’, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible, pero se está definiendo, tiene 5 años”, contó.

En ese sentido, destacó la labor de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien permanece 24 horas al día cuidando a sus tres hijos. “Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo”, dijo entre risas.

No obstante, aseguró que, junto con su esposa, les gustaría tener una hija. “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, precisó.

En cuanto a su futuro deportivo y el Mundial de 2026, Messi fue claro en señalar que no piensa todavía en si asistir o no a la cita orbital, pero sí piensa en la Copa América del próximo año.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos”, aseguró.

“Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”, añadió.

A su vez, indicó que su futuro está en el fútbol e incluso dio detalles de cómo se ve tras su retiro.

“¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por dónde voy a arrancar”, dijo.