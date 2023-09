Nadal habló de lo que sintió al ser superado por Novak Djokovic: “Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slam de la historia”

El tenista español Rafael Nadal habló sin tapujos sobre su rivalidad con el tenista serbio Novak Djokovic, quien es el máximo ganador de Grand Slam de la historia, con 24 en total.

Nadal se refirió a los títulos obtenidos en su carrera y no se guardó nada al hablar de su rivalidad con el tenista serbio durante una entrevista para la plataforma Movistar Plus.

Sobre la frustración que le genera no haber conseguido ser el máximo ganador de títulos Grand Slam, el español aseguró que trata de convivir con eso.

"Con 22 Grand Slam se puede vivir frustrado, creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo", dijo el tenista español.

"Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien. Es mi forma de vivirlo y de sentirlo. También son culturas distintas, cada jugador y cada país viven las cosas de una manera diferente. Yo lo he vivido de esta manera y estoy feliz con ello", agregó.

No obstante, aseguró que no siente nada cuando ve triunfar al serbio. “No me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás”, indicó.

“Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra", subrayó.

En ese sentido, fue enfático en afirmar que no se siente frustrado porque dentro de sus posibilidades ha hecho lo mejor que ha podido.

“No estoy frustrado porque creo que dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fuesen lo mejor posible", precisó.

Además, al ser consultado sobre quién es el mejor tenista de la historia, Nadal no dudó en decir que es el reciente ganador del US Open.

"Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas. En ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad", dijo el ganador de 22 Gran Slam.

"Me he perdido cuatro años y medio de Grand Slams por lesión en mi carrera deportiva, un total de catorce. Pero de eso también va el deporte. No soy mejor que Djokovic por jugar menos, él ha sido mejor porque ha tenido un físico o una forma de jugar que le ha permitido jugar más que yo. No se me caen los anillos por reconocerlo. He hecho lo que he podido y hasta aquí es lo que hay. No me puedo reprochar nada porque en aquello que me he equivocado ha sido en el momento y pensando en lo que yo creía que era lo mejor para mi carrera en aquel momento", añadió el español.

El español aseguró que contactará a Djokovic en algún momento para darle un mensaje de felicitación, aunque dejará pasar un tiempo para ello.

"No le he mandado ningún mensaje a Djokovic por puro despiste, porque cuando ganas algo tan importante por experiencia sé que es mejor dejar pasar un tiempo antes de mandarlo. Al principio no lo valoras tanto porque tienes mil mensajes. Lo voy a hacer, pero aún no lo he hecho", admitió.