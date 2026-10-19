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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Gianni Infantino

Miembros europeos del Consejo de la FIFA exigen cuentas claras a Gianni Infantino sobre sus pagos y gastos

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino-Foto EFE
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino-Foto EFE
Los representantes del fútbol europeo remitieron una carta oficial con cuestionamientos sobre compensaciones económicas no registradas, gastos de alojamiento y decisiones normativas recientes.

Los miembros europeos integrantes del Consejo de la FIFA exigieron este lunes una respuesta por escrito, con fecha límite del 2 de noviembre, sobre una serie de cuestionamientos financieros y administrativos que involucran directamente al presidente de la organización, Gianni Infantino, con solicitudes sobre desembolsos económicos adicionales ausentes en los informes oficiales y erogaciones vinculadas a estancias en Catar y los Estados Unidos.

La exigencia quedó formalizada a través de una misiva detallada dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, la cual plantea 42 preguntas específicas que abarcan desde el pago de un alquiler en la Torre Trump y las condiciones de imparcialidad en la comisión electoral hasta decisiones técnicas extraordinarias adoptadas sin la validación previa de los organismos competentes.

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La comunicación enfatiza la obligatoriedad de justificar puntualmente cada apartado requerido, con la advertencia de que cualquier negativa a suministrar los datos solicitados deberá fundamentarse de manera formal, bajo el argumento de que las reformas futuras en materia de gobernanza no pueden eximir a la actual directiva de rendir cuentas sobre las decisiones ejecutadas.

“Las preguntas necesitan respuestas ahora mismo y tampoco las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya adoptadas y a la rendición de cuentas”, señalaron fuentes próximas al organismo continental al divulgar el contenido del requerimiento.

El pliego de peticiones incluye además la solicitud de copias íntegras de las grabaciones y materiales audiovisuales presentados durante la sesión del Consejo celebrada el pasado 15 de octubre, un hecho que refleja una creciente fricción institucional entre el bloque europeo y la cúpula directiva del máximo organismo del balompié mundial.

Esta auditoría interna impulsada desde el sector europeo introduce una fuerte presión sobre la gestión administrativa de la entidad deportiva, con la exigencia del esclarecimiento inmediato de las cuentas y la elevación del riesgo de sanciones financieras si se confirman las irregularidades.

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La demanda de transparencia financiera y operativa evidencia la persistencia de tensiones en la cúspide del fútbol internacional respecto a los estándares de fiscalización y control de recursos.

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