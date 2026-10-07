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Gianni Infantino

Gianni Infantino tendría como rival a un compatriota suyo que planea postularse a la presidencia de la FIFA

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 18 de noviembre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tendría un rival de su misma nacionalidad para las próximas elecciones de 2027 en el máximo organismo del fútbol mundial.

Se trata del exfutbolista suizo Ramon Vega, quien anunció este miércoles su intención de ser candidato a la presidencia de la FIFA frente a Gianni Infantino, cuestionado en los últimos meses por su fallido intento de abrir el organismo a la inversión privada.

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Vega, de 55 años, ya había anunciado en varias ocasiones su deseo de asumir la presidencia de la máxima instancia del fútbol, la última vez en 2022, sin lograr completar el proceso de candidatura, que exige, entre otras cosas, el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro.

"La situación ha evolucionado mucho desde entonces", declaró Vega, considerando que las federaciones "estaban mucho más abiertas al cambio" que en sus anteriores intentos.

En su manifiesto, el exinternacional suizo, que pasó entre otros por el Tottenham y el Celtic, explica que quiere "reunir a la familia del fútbol, restaurar la confianza, aportar estabilidad y modernizar la gobernanza de la FIFA".

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Al frente del órgano rector mundial del fútbol desde 2016, el italo-suizo Gianni Infantino, de 56 años, sigue siendo el gran favorito de las elecciones que se celebrarán durante el congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat, pese a las críticas que recibe desde el anuncio de un proyecto fallido de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

En particular, se enfrenta al frente unido de las confederaciones europea (UEFA), norteamericana, centroamericana y del Caribe (Concacaf) y asiática (AFC), sin que por el momento se haya designado a un candidato para encarnar esta oposición.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 18 de noviembre.

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