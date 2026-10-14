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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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FIFA

Gianni Infantino estaría planeando ofrecer millonaria cifra a las federaciones de la FIFA en medio de los cuestionamientos a su gestión

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
El plan se sometería a aprobación en la reunión del Consejo que se celebrará este jueves en Zúrich.

Según una fuente cercana al asunto consultada el miércoles por la AFP, el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, planea crear un fondo de desarrollo de 6.350 millones de dólares para los próximos cuatro años.

El plan se someterá a aprobación en la reunión del Consejo que se celebrará este jueves en Zúrich, donde se reunirán el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los otros 36 miembros del comité ejecutivo de la federación.

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Para financiar este fondo de desarrollo para el período 2026-2030, que permitiría distribuir dinero a las 211 federaciones de la FIFA, así como a las confederaciones regionales, se recurriría en parte a las reservas financieras tras el éxito comercial de la Copa Mundial de 2026.

El plan, revelado inicialmente por Associated Press, permitiría el pago de 25 millones de dólares a cada una de sus 211 federaciones miembro.

Esta cifra es mucho mayor que los 10 millones de dólares que solicitaban dos de los principales críticos de Infantino: Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, la confederación europea, y Victor Montagliani, presidente de la CONCACAF, la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La reunión del jueves es la primera de este tipo desde el 28 de abril y se produce en medio de una crisis en la gobernanza del fútbol mundial, tras el anuncio de Infantino este verano de su deseo de abrir las competiciones más importantes de la FIFA, como la Copa del Mundo, a los inversores privados.

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Ese plan fue finalmente abandonado ante las críticas generalizadas del mundo del fútbol, ​​con una rebelión liderada por la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

A finales de septiembre, Infantino puso en marcha un proceso de consulta con las federaciones para reformar el funcionamiento del organismo mundial, anunciando que las primeras propuestas podrían examinarse ya en la reunión del Consejo del jueves.

El dirigente de 56 años, que preside la FIFA desde 2016, se presenta a la reelección en marzo de 2027.

Sus oponentes no han logrado ponerse de acuerdo sobre un candidato hasta el momento.

Ceferin ha optado por presentarse a un nuevo mandato al frente de la UEFA y, según varios medios de comunicación, se espera que Montagliani haga lo mismo en la CONCACAF.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 18 de noviembre.

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