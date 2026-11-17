Abogada sobre vínculos de Maduro con grupos criminales: "Para el régimen era fácil eliminarlos, pero los utilizaban"

Explosivas revelaciones sobre los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos criminales en Venezuela, Yarian Revete, hija de Carlos Luis Revete, alias "el Koki", aseguró que el chavismo financiaba la organización criminal que lideraba su padre y que tenía su centro de operaciones en la cota 905, en el suroeste de Caracas. Sebastiana Barráez, periodista venezolana experta en temas militares, habló en la mañana de ntn24 al respecto de esta financiación y dijo: "para el régimen era fácil eliminar a Koky y su y a otras menores, pero no los hacían porque los utilizaban como brazo armado y no me cabe duda que esperaban usarlos en caso de que ocurriera una rebelión o un golpe de estado".