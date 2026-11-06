Rodeada de familiares de presos políticos, María Corina Machado llegó hasta el Rodeo I para exigir libertad: "No descansaremos hasta que el último preso político civil y militar obtenga libertad plena"

La líder democrática venezolana María Corina Machado visitó este martes las afueras del centro de torturas del régimen denominado El Rodeo I, en el Estado Miranda, donde familiares de presos políticos cumplen 300 días de vigilia exigiendo la liberación de sus seres queridos.

La Premio Nobel de Paz se reunió con los allegados de más de un centenar de presos políticos que permanecen recluidos en ese penal.

Las familias de los prisioneros han mantenido una vigilia constante durante diez meses frente al centro penitenciario, sin que el régimen venezolano les haya prestado atención ni permitido visitas regulares.

La presencia de Machado representa un respaldo significativo a su reclamo de liberación inmediata y con garantías plenas para todos los detenidos que consideran están ilegalmente privados de libertad.

Durante el encuentro, que se transmitió en directo, la líder de las fuerzas democráticas venezolanas escuchó los testimonios de los familiares y les expresó su solidaridad.

"No descansaremos hasta que el último preso político civil y militar obtenga libertad plena (...) Son todos, por eso estoy aquí", afirmó Machado

Las familias insisten en que las excarcelaciones que eventualmente se produzcan no pueden ser parciales ni condicionadas, sino que deben garantizar la libertad plena de los detenidos.

El acto congregó a numerosos familiares y simpatizantes que aguardaban las palabras de Machado. La concentración requirió llamados al silencio para permitir que la Premio Nobel pudiera dirigirse a los presentes y a la prensa internacional que cubría el evento.

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Los presos políticos en El Rodeo I forman parte de un número mayor de detenidos por motivos políticos en Venezuela, según denuncian organizaciones de derechos humanos y la oposición democrática.

En su visita, María Corina Machado también leyó el nombre de todos y cada uno de los detenidos arbitrariamente por el régimen, un poderoso acto simbólico que fue bien recibido por las familias de los privados de la libertad.

Cabe recordar que el régimen prometió liberar a un significativo grupo de detenidos pero lo hizo a cuentagotas y con indignantes condiciones como medidas restrictivas, prohibición para salir del país y hasta amenazas.