“La prensa no informa, sino que desinforma”: James Rodríguez arremetió contra los medios de comunicación

El futbolista colombiano James Rodríguez se tuvo que ausentar durante unos días del plantel del São Paulo Futebol Clube, encendiendo así la alarmas ante una posible lesión y un tiempo fuera de las canchas.

Ante la especulación a su alrededor sobre su estado físico actual, el centrocampista, de 32 años, salió a aclarar la situación y lanzó unas declaraciones contra los medios de comunicación.

Durante una transmisión en la plataforma de Twitch, Rodríguez expresó que se encuentra bien de salud, que en realidad todo se trató simplemente de una molestia que tuvo durante un entrenamiento.

“Tuve un problema en el entrenamiento del lunes pasado, pero estaré allí la semana que viene. Entonces no fue nada grave gracias a Dios”, expresó el cucuteño.

Por otra parte, James decidió abordar los rumores que se han generado a su alrededor por parte de los medios de comunicación, acusándolos de “desinformar” e invitando a sus seguidores a no creer todo lo que dicen por ahí.

“No crean todo lo que dicen por ahí. La prensa… no crean todo, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma. Muchas veces no, siempre. Simplemente, no quería ser tan duro”, puntualizó.

Ante sus palabras, los internautas en redes han creado un debate, pues algunos aseguran que sus palabras fueron sensatas, mientras que otros señalan que si el club informara sobre su estado, los medios no tendrían la necesidad de “desinformar”.

“Si el club informara del parte médico, no haría falta que la prensa difundiera desinformación”, “Eso ya lo sabíamos, la prensa lo odia”, “Si el club fuera más claro en su información no tendría estos errores”, “Esta persecución con él ya era aburrida”, son algunos de los comentarios.

Sus palabras sobre su estado físico, también les dan esperanza a los aficionados del São Paulo Futebol Clube, quienes quieren que sea convocado por el encuentro que disputarán contra e Palmeiras en el Campeonato Brasileño este lunes.