Nuevo piloto latinoamericano competirá en la Fórmula 1 en 2027: "Es un paso importante en mi carrera"

Latinoamérica tendrá un nuevo piloto en la Fórmula 1, luego de que en la presente temporada hagan parte el mexicano Sergio «Checo» Pérez, el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Se trata del brasileño Rafael Câmara, de 21 años, quien será uno de los pilotos de Haas en la Fórmula 1 en 2027, anunció este jueves la escudería norteamericana.

Brasil, el país del legendario tricampeón mundial Ayrton Senna, volverá a tener dos pilotos en la máxima categoría del automovilismo, ya que Câmara se unirá en la parrilla a Gabriel Bortoleto, confirmado en septiembre por Audi para el próximo año.

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"Es un paso importante en mi carrera", celebró Câmara, citado en un comunicado de Haas.

"Ahora voy a enfocarme en prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender y tengo muchas ganas", agregó con vistas a su estreno en la F1.

Miembro de la academia de pilotos de Ferrari desde 2021, Câmara ha evolucionado con rapidez.

Lidera la F2 este año con Invicta Racing, después de haber sido campeón de la F3 en 2025 con Trident.

"Estoy muy entusiasmado por contratar a un talento joven y extraordinario (...). Sus logros en las categorías junior han sido impresionantes", dijo Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas.

La llegada de Câmara aumentará la presencia de pilotos de América Latina en la F1: Bortoleto, con Audi, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) están en competencia este año.

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Brasil, por otra parte, contará de nuevo con dos pilotos en el campeonato por primera vez desde 2016, cuando coincidieron Felipe Massa con Williams y Felipe Nasr con Sauber.

Câmara formará llave en Haas con el británico Oliver Bearman, también de 21 años.

El sudamericano toma el lugar que deja vacante el francés Esteban Ocon, después de que el piloto y la escudería anunciaron a finales de septiembre que separarán sus caminos al final de la temporada.