Arquero recibió el Récord Guinness por su destacada participación en el Mundial 2026 con su selección

Un portero que se destacó como gran figura del Mundial 2026 recibió recientemente el premio Guinness World Records por sus atajadas en un encuentro con su selección en la cita orbital.

Se trata del guardameta de la Selección de Curazao, Eloy Room, quien se quedó con el ansiado reconocimiento tras lograr el récord de 15 atajadas en un mismo partido.

Curazao quedó eliminada, pero dejó una memorable actuación del portero Room.

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Con 15 paradas, este guardavallas de 37 años fue un muro en el empate 0-0 entre la selección caribeña y Ecuador en el Grupo E.

Fue la segunda mayor cantidad de remates bloqueados por un portero en un partido mundialista.

Solo quedó detrás de las 16 intervenciones de Tim Howard en el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014, ganado 2-1 por los Diablos Rojos en la prórroga.

La mancha: Room encajó nueve goles. Curazao perdió 7-1 en el debut contra Alemania y 2-0 en la despedida frente a Costa de Marfil.

Eso sí, su momento de brillo disparó su popularidad: pasó de unos 100.000 seguidores en Instagram a más de un millón.

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Fue campeón de la MLS con el Columbus Crew, pero actualmente juega en el Miami FC, en la USL, considerada la segunda categoría en Estados Unidos. Tuvo etapas en Países Bajos, donde se formó, y Bélgica.

A través de redes sociales, Room mostró el premio que recibió de Guinness World Records.