La FIFA entregó informe sobre las reacciones en redes sociales durante el Mundial y reveló cuál fue la selección más odiada

La FIFA entregó en los últimos días un informe detallado sobre las reacciones en redes sociales durante el Mundial 2026 que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El máximo ente del fútbol mundial mostró el relevamiento de más de 17 millones de publicaciones en redes realizado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) durante el periodo del 9 de junio al 20 de julio, cuando se realizó la cita orbital.

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El informe arrojó que las selecciones más atacadas fueron Argentina, Inglaterra, España, Brasil y Noruega.

En ese sentido, la Selección Albiceleste fue la que más comentarios negativos recibió relacionados con supuestas ayudas arbitrales y xenofobia.

En cuanto a ataques contra jugadores, Francia fue la selección más atacada, seguida de Inglaterra, Portugal y Argentina.

Los jugadores recibieron ataques racistas e incluso el jugador más atacado, de quien se preservó su identidad, fue objeto de ataques, además, xenófobos y sexistas.

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Las selecciones de Sudáfrica, Argentina e Inglaterra fueron las más atacadas con tópicos xenófobos.

Cabe recordar que la Selección Argentina llegó hasta la final del Mundial, la cual perdió ante España por la mínima diferencia.

La Albiceleste fue uno de los equipos que más resistencia recibió por parte de los aficionados, muchos de los cuales alegaron ciertos favorecimientos por parte de la organización.