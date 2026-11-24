Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante de Estados Unidos, Michael Jackson, contó que se quedó temporalmente sin voz después de grabar una de las escenas musicales de la película en la que encarnó a su tío.

En una entrevista con The Los Angeles Times, el actor explicó que el problema ocurrió al día siguiente de recrear la interpretación de 'Don't Stop 'Til You Get Enough' (1979).

La escena se filmó en un estudio de grabación junto a los actores que dan vida al productor Quincy Jones y al ingeniero de sonido Bruce Swedien.

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Para lograr una interpretación similar a la de su tío, Jaafar tuvo que cantar la canción completa utilizando 'falsete' y alcanzando notas muy elevadas.

En ese contexto, Jaafar Jackson reveló que tal esfuerzo terminó afectando sus cuerdas vocales.

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Para la versión que aparece en la película, el equipo de producción combinó grabaciones originales de Michael Jackson con la voz de su sobrino, con el objetivo de recrear la experiencia musical del artista.

La preparación para asumir este papel también implicó un importante compromiso físico y emocional.

Tras 16 años de la muerte del ‘Rey del pop’, su sobrino Jaafar honró la carrera musical de su tío con 'Michael', el biopic basado en la carrera de la estrella musical.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, se centra en el recorrido artístico del joven Michael, que nació en Gary, Indiana.