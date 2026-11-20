La inteligencia artificial estuvo presente en la sala de prensa de la Selección Argentina, pero no para analizar estadísticas ni revisar el rendimiento de los jugadores. Un periodista fue captado usando ChatGPT para preparar una pregunta que luego podría dirigirle a Lionel Scaloni.

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La escena quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y fue difundido por RT en Español. En las imágenes se puede ver al comunicador consultando su teléfono y escribiendo una instrucción muy concreta a la herramienta: “Dame una pregunta para Scaloni”.

El contexto era la rueda de prensa luego de la victoria de Argentina por 7-0 ante Costa Rica. Con ese resultado, el periodista buscaba una pregunta para el entrenador, y la inteligencia artificial le propuso abordar el recambio generacional y la evolución del funcionamiento colectivo de la selección.

La respuesta de ChatGPT fue: “Lionel, después de una victoria tan contundente como este 7-0, ¿qué conclusiones podés sacar sobre el recambio generacional de la Selección? ¿Sentís que está apareciendo una nueva identidad futbolística, menos dependiente de las individualidades y más basada en el funcionamiento colectivo?”.

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La sugerencia no se limitó a consultar por el resultado. La herramienta planteó un tema que tenía relación con el futuro del seleccionado y la incorporación de nuevos futbolistas a un equipo que pasa por un proceso de renovación.



El video generó comentarios y reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron que un periodista recurriera a ChatGPT para formular una pregunta, mientras otros indicaron que estas herramientas pueden servir como apoyo para desarrollar entrevistas y organizar ideas.

La escena igualmente puso en la mesa una discusión acerca del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico: ¿puede ser una herramienta de consulta o termina reemplazando parte del trabajo de investigación y elaboración de preguntas?