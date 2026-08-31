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Lunes, 31 de agosto de 2026
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estrecho de Ormuz

Tras bombardeo de EE. UU. en la isla de Larak, el régimen de Irán lanza ataques de respuesta contra bases norteamericanas en Jordania y EAU

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
misil lanzado desde Irán-Foto: EFE
misil lanzado desde Irán-Foto: EFE
El Comando Central de los Estados Unidos ejecutó un ataque en la isla para neutralizar plataformas de minas marítimas en el estrecho de Ormuz.

La escalada militar entre Estados Unidos y el régimen de Irán registró un nuevo pico de tensión tras una serie de ataques cruzados en el tramo estratégico del estrecho de Ormuz y bases en Oriente Medio.

La ofensiva inició cuando el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) destruyó con drones dos plataformas de lanzamiento de minas marítimas en la isla de Larak en Irán, según el Pentágono, la operación buscaba neutralizar una “amenaza inminente” contra la navegación comercial en la zona.

“Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, precisó el CENTCOM en un comunicado oficial.


En represalia, la Guardia Revolucionaria y el Ejército del régimen de Irán lanzaron ofensivas combinadas con misiles y drones hacia instalaciones con presencia de personal estadounidense en la región.

Ataques en Jordania, la Guardia Revolucionaria del régimen confirmó el lanzamiento de proyectiles hacia las bases de Al Azraq y Rey Hussein, por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania reportaron la interceptación de ocho misiles en su espacio aéreo sin registrar víctimas.

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​Por otra parte, Teherán aseguró haber atacado la base aérea de Al-Manhad en Emiratos Árabes Unidos. No obstante, las autoridades emiratíes desmintieron el impacto y confirmaron la neutralización de un dron.

La ​postura del ejecutivo del régimen, el presidente Masud Pezeshkian afirmó que su país “no busca la guerra”, pero advirtió que responderán de manera contundente ante cualquier agresión a su soberanía.

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Las maniobras militares se producen tras el vencimiento de la tregua de 60 días y el colapso de las negociaciones de paz, ante el fin del memorando, la administración de Donald Trump retomó las presiones económicas y la opción de incursiones directas para garantizar la libertad de tránsito en el paso marítimo por donde circula buena parte del petróleo mundial.

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