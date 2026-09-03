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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela
Programa: El Informativo

“Es hora de que dejen de estar jugar con la esperanza”: familiar de preso político sobre traslados

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
En Venezuela, familiares de presos políticos se han concentrado en la Universidad Central para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos, tras registrarse traslados arbitrarios. La protesta evidenció la desesperación de quienes no reciben información oficial sobre el paradero de los detenidos. Para conversar sobre esta situación, El Informativo de NTN24 conversó con Margareth Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel e hija del general Raúl Isaia Baduel.

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