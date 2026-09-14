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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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DANE

Abelardo de la Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE-Foto: EFE
Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE-Foto: EFE
El Gobierno nacional removió a Ricardo Valencia tras omitir directrices de comunicación de la Casa de Nariño al avalar las últimas cifras de la administración Petro.

En uso de las facultades de libre nombramiento y remoción, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia, según confirmó la Casa de Nariño.

La salida de Valencia se produjo luego de que el funcionario saliente afirmara públicamente no haber encontrado anomalías en las cifras e indicadores del DANE del mes de julio, producidas durante el último tramo de la administración de Gustavo Petro.

Sumado a ello, la semana pasada se canceló a última hora la rueda de prensa del Índice de Precios al Consumidor (IPC), hecho que el Ejecutivo atribuyó al desacato de la Directiva Presidencial 001, la cual exige la centralización y aprobación previa de las comunicaciones oficiales a través de la Presidencia.

Mediante un comunicado, el Gobierno sostuvo que las directivas son de obligatorio cumplimiento y que “la independencia técnica no es una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta”.

No obstante, la administración de De la Espriella enfatizó que mantendrá el respeto absoluto por el rigor metodológico del DANE y aseguró que “nadie interferirá en sus procedimientos científicos”.

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En reemplazo de Valencia, fue designado el economista barranquillero Juan Manuel Alvarado Nivia, egresado de la Universidad del Norte y con maestría en la Universidad de Oxford.

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Alvarado, de amplia trayectoria en la gestión pública local en la capital del Atlántico, asumirá la dirección con la tarea inmediata de auditar la información estadística recibida y liderar la modernización tecnológica de la entidad.

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