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Balón de Oro

Lionel Messi, inagotable: el argentino vuelve a estar entre los nominados y va por su noveno Balón de Oro

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Messi | Foto: EFe
Messi | Foto: EFe
Su fantástica actuación con Argentina en el Mundial de Fútbol lo metió nuevamente en la conversación por el premio, pero su nivel de competencia en el año genera dudas.

Lionel Messi de nuevo aparece entre los candidatos al Balón de Oro 2026 y buscará su noveno galardón en la historia del premio.

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El argentino ha tenido una actuación sobresaliente con Argentina en el Mundial, pero su presencia en la lista también despierta dudas por el nivel de competencia que juega actualmente con Inter Miami en la Major League Soccer.

El futbolista de 39 años fue una de las figuras más destacables de Argentina en la Copa del Mundo. Anotó ocho goles y dio cuatro asistencias, llevando a la selección hasta la final, la cual terminó perdiendo ante España. Fue distinguido con el Balón de Plata del torneo, solo por detrás del español Rodri.

Esos números detallan buena parte de su candidatura. Messi de nuevo demuestra que incluso cerca de los 40 años, aún es determinante en el escenario más importante del fútbol mundial. Su actuación en el campeonato revitalizó las discusiones acerca de una posible novena conquista del Balón de Oro.

No obstante, aquí se encuentra el punto de discusión: ¿es suficiente un gran Mundial para competir por el premio al mejor futbolista de la temporada cuando el jugador desarrolla buena parte de su carrera de clubes en la MLS?

Messi mantiene un rendimiento ofensivo destacado con Inter Miami. En este momento comparte el liderato de goleadores de la MLS con 18 tantos y sigue siendo una de las figuras de la competición. Fue elegido para integrar el MLS All-Star Game 2026, en una selección hecha por medio de votación de aficionados, jugadores y medios.

El problema para sus detractores no está en sus números individuales, sino en el contexto. La MLS no tiene el mismo nivel que las grandes ligas europeas y Messi ya no juega la Champions League, escenario que en buena parte de su carrera fue determinante para medir a los candidatos al Balón de Oro.

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La discusión llegó a Inglaterra. El exfutbolista y comentarista Ally McCoist ha cuestionado de forma dura la posibilidad de que Messi gane el premio y aseguró que sería injusto dárselo, pese a reconocer su fantástico Mundial. Su argumento apunta justamente a que el Balón de Oro tiene que premiar al mejor jugador de la temporada y no únicamente al futbolista que tuvo el mejor desempeño en una Copa del Mundo.

La propia organización del Balón de Oro, no obstante, dejó claro que jugar fuera de Europa no impide competir por el reconocimiento. En el Mundial publicó un análisis dedicado a la posibilidad de ganar el premio sin jugar para un club europeo.

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