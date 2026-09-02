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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Chris Wright

"El catalizador para transformar a Venezuela es la energía": Chris Wright tras reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Wright se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez y participó en la firma de múltiples acuerdos energéticos.

El secretario de Energía, Chris Wright, estuvo presente este miércoles en la ceremonia de firma de acuerdos del régimen venezolano con diferentes empresas del sector petrolero, entre ellas, las norteamericanas Chevron y General Electric.

Wright se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez y participó en la firma de múltiples acuerdos energéticos.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano", declaró Wright al término del evento.

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Además, aseguró que la misión "del presidente Trump en Venezuela es directa, es traer la paz, la libertad, las oportunidades y la prosperidad".

A su vez, resaltó el trabajo realizado desde hace meses.

"Yo vine hace siete meses, estuvimos trabajando juntos una semana", indicó.

"Hemos estado juntos desde entonces trabajando noche y día para que esas transformaciones sean posibles", añadió.

En ese sentido, indicó que "este es solo el comienzo". "Hoy es un día transformador", sostuvo.

Wright también expresó que "el presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino lo más rápido posible para transformar a Venezuela".

"El catalizador para transformar a Venezuela es la energía", aseguró.

 

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